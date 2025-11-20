Нові виплати та компенсації — уряд ухвалив низку рішень щодо захисту дітей в Україні

Діти граються іграшками. Фото: УНІАН

Уряд ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин. Зокрема йдеться про визначення статусів депортованих та постраждалих від бойових дій, фінансування оздоровлення та імплементації європейських стандартів у соціальну сферу.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Кожна дитина має право на найкраще. На турботу, любов, освіту, розвиток. Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні", — написала вона в Telegram та розповіла про рішення, які ухвалив Кабмін.

Статуси, виплати та компенсації

Уряд посилює систему захисту дітей, які постраждали від російської збройної агресії. Уточнення статусів депортованих, примусово переміщених та дітей, що зазнали впливу бойових дій, дозволить більш точно документувати кожен випадок. Паралельно впроваджуються нові механізми компенсацій, термінових виплат і створюється уніфікована інформаційна база, інтегрована в Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Посилення протидії насильству

Уряд затвердив порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Це означає, що школи, медичні установи, молодіжні центри та інші заклади працюватимуть за єдиним алгоритмом, який охоплює виявлення, припинення та профілактику насильства.

Оздоровлення та відпочинок дітей

Оновлено підходи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують додаткової підтримки. Завдяки принципу "гроші ходять за дитиною" допомога стане більш адресною. На цю програму закладено 91,5 млн грн.

Житло та виплати для дітей-сиріт

Для випускників інтернатних закладів запроваджено нові гарантії. За урядовим рішенням, діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування, отримають одноразову фінансову допомогу, необхідні речі й техніку, а також позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.

Свириденко також заявила про створення Національної ради з гарантій прав дитини — постійного органу, який координуватиме державну політику у сфері дитинства та щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні.

"Це зміцнює інституційну спроможність держави системно працювати в інтересах дітей", — наголосила прем'єр-міністерка..

Крім того, уряд затвердив Національний план реалізації Європейської гарантії для дітей — європейської ініціативи. Він охоплює п’ять ключових сфер: дошкілля, медицину, харчування, житло та інклюзивну освіту. За словами очільниці Кабміну, план спрямований насамперед на те, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до базових послуг і можливостей розвитку, незалежно від того, де вона живе і через що пройшла її родина.

