Новые тарифы на воду: как это повлияет на размер субсидии

Деньги, подсчеты, счетчики воды. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, что изменится для домохозяйств, получающих жилищные субсидии, после установления новых цен на водоснабжение и водоотведение, которые с 1 июля 2026 года выросли. В частности, потребителям разъяснили, нужно ли переоформлять помощь.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ, передают Новини.LIVE.

Особенности начисления субсидии после пересмотра тарифов

Как отметили в фонде, с июля текущего года тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения изменился для потребителей в ряде крупных городов. В частности, новый тариф КП "Винницаоблводоканал" составит 81,01 грн за 1 кубометр с НДС, из которых:

на централизованное водоснабжение — 45,53 грн;

на централизованное водоотведение — 35,48 грн.

В ПФУ подчеркнули, что соответствующие изменения повлияют на конечный размер жилищной субсидии, ведь если общая стоимость коммунальных услуг растет, то размер субсидии должен быть пересмотрен.

Нужно ли обращаться в ПФУ для пересмотра сумм субсидий

В то же время получатели субсидий не должны из-за изменения цен обращаться в Пенсионный фонд, ведь перерасчет будет произведен автоматически. Фонд осуществит пересмотр для субсидиантов сразу после поступления информации о новых тарифах.

В частности, если семья имеет право на государственную поддержку, ее размер будет определяться с учетом новых цен на услуги и обязательного платежа домохозяйства.

"Повлияет ли это на размер жилищной субсидии? Да. Если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. При этом получателям субсидии не нужно обращаться в Главное управление Пенсионного фонда Украины", — говорится в сообщении.

Также в ПФУ привели пример расчета того, как новые тарифы могут повлиять на размер субсидии.

Расчет субсидии после пересмотра цен. Источник: ПФУ

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут подать упрощенное заявление на назначение жилищной субсидии. По информации ПФУ, речь идет о максимально простом механизме обращения для оформления помощи. Для этого достаточно лишь подать упрощенное заявление в электронном формате через приложение Пенсионного фонда.

Еще Новини.LIVE рассказывали, когда можно лишиться субсидии из-за родственников. Как пояснили в ПФУ, при оформлении госпомощи учитывается материальное положение всех, кто зарегистрирован по адресу проживания. В частности, в определенных ситуациях учитываются родственники пенсионеров, которые могут давно жить отдельно. Однако есть способ, как не лишиться жилищной субсидии из-за прописанных в доме родственников.