Новые акцизы на топливо в Украине с 1 января 2026 — как изменятся цены на бензин, дизель и газ

Автозаправочная станция. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу очередной этап повышения акцизного налога на топливо, предусмотренный принятым ранее законодательством.

Новини.LIVE выясняли, как на заправках может измениться цена на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Реклама

Читайте также:

Чего ожидать — новые ставки акциза

С 1 января 2026 года новые ставки акциза на топливо будут следующими:

Реклама

Акциз на бензин вырастет до 300,8 евро за 1 000 литров.

Акциз для дизельного топлива вырастет до 253,8 евро за 1 000 литров.

Для сжиженного газа ставка акциза составит 198 евро за 1 000 литров.

Прогнозируемые цены на АЗС — сколько будут стоить бензин, дизель и автогаз

Налоговая нагрузка на топливо растет, поэтому это точно отразится на конечных ценах на заправках, рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн аналитик консалтинговой компании Андрей Кирьянчук.

"Повышение акцизов добавит от 1,5 грн за литр до 2,5-3 грн за литр для разных видов топлива. Не могу сказать, что для населения повышение цен станет "шоковой терапией", поскольку АЗС еще имеют достаточные запасы топлива. Поэтому повышение цен на заправках будет происходить постепенно", — рассказал он.

Реклама

Эксперт напомнил, что сейчас средние цены на топливо в Украине следующие:

бензин А-95 — примерно 58,7 грн/л;

дизель — примерно 56,5 грн/л;

автогаз — примерно 34,5 грн/л.

С 1 января 2026 года ожидаемые ориентировочные цены на топливо могут быть такими:

Реклама

бензин — около 60-61 грн/л;

дизель — примерно 58,5-59,5 грн/л;

автогаз — ориентировочно 35,5-36,5 грн/л.

Аналитик отметил, что повышение акцизов — ключевой, но не единственный фактор.

"На конечную цену топлива также будут влиять мировые цены на нефть и топливные продукты, логистика и импорт, маржа АЗС и дополнительные регуляторные изменения, если они будут внедрены", — добавил он.

Реклама

Поэтому, резюмировал Кирьянчук, если говорить о тенденциях первой половины 2026 года — сейчас можно прогнозировать, что цены на топливо продолжат умеренно расти.

Ранее мы рассказывали, кто владеет крупнейшими АЗС в Украине.

Реклама

Также узнавайте, почему резко изменились цены на нефть в мире.