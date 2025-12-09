Відео
Головна Фінанси Нові акцизи — що буде з цінами на бензин, дизель та газ з 1 січня

Нові акцизи — що буде з цінами на бензин, дизель та газ з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 18:40
Нові акцизи на пальне в Україні з 1 січня 2026 — як зміняться ціни на бензин, дизель та газ
Автозаправна станція. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності черговий етап підвищення акцизного податку на пальне, передбачений ухваленим раніше законодавством. 

Новини.LIVE з'ясовували, як на заправках може змінитися ціна на бензин, дизельне пальне та автогаз.

Чого очікувати — нові ставки акцизу

З 1 січня 2026 року нові ставки акцизу на паливо будуть наступними: 

  • Акциз на бензин зросте до 300,8 євро за 1 000 літрів. 
  • Акциз для дизельного пального зросте до 253,8 євро за 1 000 літрів.
  • Для скрапленого газу ставка акцизу становитиме 198 євро за 1 000 літрів.

Прогнозовані ціни на АЗС — скільки коштуватимуть бензин, дизель і автогаз

Податкове навантаження на пальне зростає, тож це точно відобразиться на кінцевих цінах на заправках, розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн аналітик консалтингової компанії Андрій Кир'янчук.

"Підвищення акцизів додасть від 1,5 грн за літр до 2,5-3 грн за літр для різних видів пального. Не можу сказати, що для населення підвищення цін стане "шоковою терапією", оскільки АЗС ще мають достатні запаси пального. Тому підвищення цін на заправках відбуватиметься поступово", — розповів він.

Експерт нагадав, що нині середні ціни на пальне в Україні є такими: 

  • бензин А-95 — приблизно 58,7 грн/л;
  • дизель — приблизно 56,5 грн/л;
  • автогаз — приблизно 34,5 грн/л.

З 1 січня 2026 року очікувані орієнтовні ціни на пальне можуть бути такими:

  • бензин — близько 60-61 грн/л;
  • дизель — приблизно 58,5-59,5 грн/л;
  • автогаз — орієнтовно 35,5-36,5 грн/л.

Аналітик зазначив, що підвищення акцизів — ключовий, але не єдиний фактор. 

"На кінцеву ціну пального також впливатимуть світові ціни на нафту та паливні продукти, логістика та імпорт, маржа АЗС та додаткові регуляторні зміни, якщо вони будуть впроваджені", — додав він.

Тому, резюмував Кир'янчук, якщо говорити про тенденції першої половини 2026 року — зараз можна прогнозувати, що ціни на пальне продовжать помірно зростати.

ціни на паливо ціни на газ бензин АЗС дизпаливо
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
