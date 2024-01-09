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"Новой почты" больше не будет — компания меняет название

9 января 2024 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта поразила очередными изменениями – что придумали в 2024 году
Сотрудник Новой почты. Фото: Novaрoshta
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Руководство "Новой почты" решило обновить название компании на "NOVA", убрав слово "почта". Решения объясняют тем, что группа насчитывает уже шесть компаний и выполняет более широкие функции, чем просто предоставление почтовых услуг.

Об этом сообщил совладелец группы NOVA Вячеслав Климов, пишет nv.ua.

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Изменение названия компании на NOVA

По словам совладельца, сейчас основной целью группы NOVA является обеспечение легкой доставки для жизни и бизнеса, однако компания не планирует останавливаться на этом.

"Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast-Easy-Safe-Human-Tech-Growth", — сообщил он.

Компания "Новая почта" успешно работает на украинском рынке с 2001 года. Сейчас в группу компаний NOVA входят:

"Новая почта" в Украине, которая занимается доставкой документов, посылок, больших грузов.

Nova Post Europe, сосредоточенная на предоставлении полного спектра логистических услуг для частных клиентов и бизнеса.

NovaPay, являющийся небанковским финансовым учреждением, занимается развитием собственной международной платежной системы, предоставляя финуслуги частным лицам и бизнесу.

Nova Global сосредоточена на глобальном рынке е-коммерции, сотрудничестве с международными маркетплейсами.

Supernova Airlines, занимающаяся предоставлением оперативной доставки из любой точки мира. Уже совершены десятки рейсов между странами ЕС.

IT-компания Nova Digital является производителем веб-приложений и программного обеспечения для архитектур различной степени сложности и нагрузки.

Что еще стоит знать

Напомним, украинская логистическая компания "Новая почта" объявила об открытии очередного офиса за пределами страны. На этот раз первое отделение появилось в Таллинне (Эстония).

Также "Новая почта" ранее открыла первый офис еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). Новое отделение заработало в Чехии.

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