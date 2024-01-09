Новая почта поразила очередными изменениями – что придумали в 2024 году

"Новой почты" больше не будет — компания меняет название
Руководство "Новой почты" решило обновить название компании на "NOVA", убрав слово "почта". Решения объясняют тем, что группа насчитывает уже шесть компаний и выполняет более широкие функции, чем просто предоставление почтовых услуг.
Об этом сообщил совладелец группы NOVA Вячеслав Климов, пишет nv.ua.
Изменение названия компании на NOVA
По словам совладельца, сейчас основной целью группы NOVA является обеспечение легкой доставки для жизни и бизнеса, однако компания не планирует останавливаться на этом.
"Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast-Easy-Safe-Human-Tech-Growth", — сообщил он.
Компания "Новая почта" успешно работает на украинском рынке с 2001 года. Сейчас в группу компаний NOVA входят:
"Новая почта" в Украине, которая занимается доставкой документов, посылок, больших грузов.
Nova Post Europe, сосредоточенная на предоставлении полного спектра логистических услуг для частных клиентов и бизнеса.
NovaPay, являющийся небанковским финансовым учреждением, занимается развитием собственной международной платежной системы, предоставляя финуслуги частным лицам и бизнесу.
Nova Global сосредоточена на глобальном рынке е-коммерции, сотрудничестве с международными маркетплейсами.
Supernova Airlines, занимающаяся предоставлением оперативной доставки из любой точки мира. Уже совершены десятки рейсов между странами ЕС.
IT-компания Nova Digital является производителем веб-приложений и программного обеспечения для архитектур различной степени сложности и нагрузки.
Что еще стоит знать
Напомним, украинская логистическая компания "Новая почта" объявила об открытии очередного офиса за пределами страны. На этот раз первое отделение появилось в Таллинне (Эстония).
Также "Новая почта" ранее открыла первый офис еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). Новое отделение заработало в Чехии.
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