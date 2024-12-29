Новогодний стол 2025 из базовых продуктов: рецепты и цены на доступные блюда

Цена новогоднего стола с базовыми продуктами. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Новогодние праздники уже почти на пороге. Хотя уходящий год был сверхсложным для большинства украинцев, это еще один повод провести его с достоинством. Сейчас экономическая ситуация в стране не всем позволяет организовать пир с множеством блюд. Впрочем, даже из недорогих продуктов всегда можно приготовить вкусный праздничный ужин.

Новини.LIVE подсчитали, сколько будет стоить новогодний стол из базовых продуктов и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

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Сколько будет стоить новогодний стол

Для подсчета стоимости новогоднего стола мы выбрали три новогодних салата: Оливье, мимоза и сельдь под шубой, а также тушеный картофель с куриным филе. Количество ингредиентов блюд мы выбрали в расчете на три человека. Для анализа стоимости базовых продуктов для приготовления блюд на новогодний стол мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Классический рецепт салата Оливье:

вареная колбаса: 225 г

зеленый горошек: 115 г

яйца: 3 шт.

картофель: 340 г

соленые огурцы: 225 г

морковь: 60 г

майонез: 60 г

Классический рецепт салата мимоза:

сардины консервированные: 115 г

майонез: 75 г

твердый творог: 40 г

яйца: 2 шт.

картофель: 115 г

морковь: 60 г

Классический рецепт салата сельдь под шубой:

сельдь: 250 г

картофель: 375 г

лук: 40 г

морковь: 120 г

яйца: 3 шт.

майонез: 125 г

свекла: 500 г

Рецепт тушеного картофеля с куриным филе:

картофель: 800 г

куриное филе: 300 г

морковь: 100 г

лук: 150 г

масло: 50 г

Общее количество продуктов для приготовления этих блюд на новогодний стол:

вареная колбаса: 225 г

куриное филе: 300 г

зеленый горошек: 115 г

яйца: 8 шт.

соленые огурцы: 225 г

картофель: 1 кг 630 г

морковь: 340 г

майонез: 260 г

сардины консервированные: 115 г

сельдь: 250 г

твердый творог: 40 г

лук: 190 г

свекла: 500 г

масло: 50 г

Сколько стоят продукты на приготовление новогоднего стола 2025. Инфографика: Новини.LIVE

Цены на продукты для приготовления новогоднего стола 2025 Название продукта Цена в грн Стоимость на новогодний стол в грн Вареная колбаса "докторская" 435,96 грн/кг 98,09 грн Куриное филе 172,63 грн/кг 51,78 грн Зеленый горошек 53,45 грн/400 г 49,63 грн Яйца 77,90 грн/10 шт. 62,32 грн Соленые огурцы 105,44 грн/ 500 г 47,44 грн Картофель 34,70 грн/кг 56,56 грн Морковь 27,37 грн/кг 9,30 грн Майонез 52,65 грн/300 г 45,63 грн Сардины консервированные 69,75 грн/230 г 34,87 грн Сельдь 164,33 грн/кг 41,08 грн Твердый сыр 540,02 грн/кг 21,60 грн Лук 18,12 грн/кг 3,44 грн Свекла 19,77 грн/кг 9,88 грн Масло 65,07 грн/кг 3,25 грн

Итого: 534,87 грн.

Для приготовления трех новогодних салатов: Оливье, мимозы и сельди под шубой, а также тушеного картофеля с куриным филе вам понадобится не менее 534,87 грн. Следует отметить, что некоторые продукты продаются уже в расфасованном виде (например, сардины и майонез) и купить точное количество приготовления конкретного блюда у вас не получится. Впрочем, они останутся у вас для приготовления других блюд.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

Ни для кого не секрет, что в продукты питания в Украине сейчас дорожают почти каждый день. Хороших новостей нет и у экспертов. Они отмечают, что цены на продукты в ближайшее время могут увеличиться, что традиционно связано с новогодними и рождественскими праздниками.

Экономист Олег Пензин подчеркнул, что в декабре ожидается подорожание рыбы, мяса и других популярных продуктов, входящих в праздничное меню. Это обусловлено увеличением спроса.

"С 15 декабря у нас начались активные предпраздничные закупки. И человек будет беден, несчастен, но на новогодний и рождественский стол в любом случае будет ставить все лучшее. Люди будут вытаскивать последние копейки для того, чтобы и буженину, и копчености, и рыбу, и икру купить. Поэтому сейчас, наверное, мы где-то 15-го числа увидим рост спроса на Дорогие продукты", — объяснил эксперт.

В январе 2025 года, по словам Пендзина, цены на большинство товаров останутся на текущем уровне и значительный рост не предполагается. Однако в дальнейшем динамика цен будет зависеть от многих факторов, хотя тенденция к их увеличению сохранится.

"Цены на овощи будут расти просто потому, что они сегодня уже в хранилищах. Содержание в хранилищах стоит денег. Зерно в элеваторах тоже стоит денег. То есть чем дальше время будет двигаться к весне, тем дороже будут овощи. Более дорогими будут остатки урожая 2024 года просто поэтому, что объективно их будет меньше и качество будет хуже", — объяснил экономист.

Руководитель отдела маркетинга львовского сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович согласна с этими прогнозами. По ее словам, с приближением сезона зимних праздников спрос на товары для новогоднего стола растет, что обычно приводит к повышению их стоимости. Особенно это касается мяса, яиц, фруктов и овощей.

В этом году украинцы столкнулись с ростом потребительских цен еще до начала праздников. В последние месяцы подорожание продуктов было вызвано инфляцией, увеличением производственных затрат из-за роста цен на топливо и энергоресурсы, а также неурожаем сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий. В результате общая стоимость продуктов этой зимы значительно выше, чем в прошлом.

Попович подчеркнула, что повышение спроса в канун Рождества и Нового года приводит к росту розничных цен на основные виды мяса, которые в декабре увеличиваются в среднем на 3% по сравнению с ноябрем 2024 года.

При этом, по ее прогнозам, в январе 2025 цены останутся на уровне декабря с возможными незначительными региональными колебаниями. А вот цены на овощи и фрукты будут расти и дальше.

"По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 года возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%, что будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики. Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%" — добавила Попович.

Напомним, мы проанализировали цены на продукты для Оливье и узнали, сколько должно стоить приготовление традиционного салата. По сравнению с прошлым годом, стоимость продуктов для приготовления Оливье выросла на 27%.

Обычно украинцы покупают красную и черную икру к Новому году. Этот продукт можно найти почти в каждом магазине, но важно обращать внимание на цену и внешний вид икры, чтобы купить качественный товар.