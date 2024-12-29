Новогодний стол 2025 из базовых продуктов: рецепты и цены на доступные блюда

Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд
Новогодние праздники уже почти на пороге. Хотя уходящий год был сверхсложным для большинства украинцев, это еще один повод провести его с достоинством. Сейчас экономическая ситуация в стране не всем позволяет организовать пир с множеством блюд. Впрочем, даже из недорогих продуктов всегда можно приготовить вкусный праздничный ужин.
Новини.LIVE подсчитали, сколько будет стоить новогодний стол из базовых продуктов и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.
Сколько будет стоить новогодний стол
Для подсчета стоимости новогоднего стола мы выбрали три новогодних салата: Оливье, мимоза и сельдь под шубой, а также тушеный картофель с куриным филе. Количество ингредиентов блюд мы выбрали в расчете на три человека. Для анализа стоимости базовых продуктов для приготовления блюд на новогодний стол мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".
Классический рецепт салата Оливье:
- вареная колбаса: 225 г
- зеленый горошек: 115 г
- яйца: 3 шт.
- картофель: 340 г
- соленые огурцы: 225 г
- морковь: 60 г
- майонез: 60 г
Классический рецепт салата мимоза:
- сардины консервированные: 115 г
- майонез: 75 г
- твердый творог: 40 г
- яйца: 2 шт.
- картофель: 115 г
- морковь: 60 г
Классический рецепт салата сельдь под шубой:
- сельдь: 250 г
- картофель: 375 г
- лук: 40 г
- морковь: 120 г
- яйца: 3 шт.
- майонез: 125 г
- свекла: 500 г
Рецепт тушеного картофеля с куриным филе:
- картофель: 800 г
- куриное филе: 300 г
- морковь: 100 г
- лук: 150 г
- масло: 50 г
Общее количество продуктов для приготовления этих блюд на новогодний стол:
- вареная колбаса: 225 г
- куриное филе: 300 г
- зеленый горошек: 115 г
- яйца: 8 шт.
- соленые огурцы: 225 г
- картофель: 1 кг 630 г
- морковь: 340 г
- майонез: 260 г
- сардины консервированные: 115 г
- сельдь: 250 г
- твердый творог: 40 г
- лук: 190 г
- свекла: 500 г
- масло: 50 г
|Название продукта
|Цена в грн
|Стоимость на новогодний стол в грн
|Вареная колбаса "докторская"
|435,96 грн/кг
|98,09 грн
|Куриное филе
|172,63 грн/кг
|51,78 грн
|Зеленый горошек
|53,45 грн/400 г
|49,63 грн
|Яйца
|77,90 грн/10 шт.
|62,32 грн
|Соленые огурцы
|105,44 грн/ 500 г
|47,44 грн
|Картофель
|34,70 грн/кг
|56,56 грн
|Морковь
|27,37 грн/кг
|9,30 грн
|Майонез
|52,65 грн/300 г
|45,63 грн
|Сардины консервированные
|69,75 грн/230 г
|34,87 грн
|Сельдь
|164,33 грн/кг
|41,08 грн
|Твердый сыр
|540,02 грн/кг
|21,60 грн
|Лук
|18,12 грн/кг
|3,44 грн
|Свекла
|19,77 грн/кг
|9,88 грн
|Масло
|65,07 грн/кг
|3,25 грн
Итого: 534,87 грн.
Для приготовления трех новогодних салатов: Оливье, мимозы и сельди под шубой, а также тушеного картофеля с куриным филе вам понадобится не менее 534,87 грн. Следует отметить, что некоторые продукты продаются уже в расфасованном виде (например, сардины и майонез) и купить точное количество приготовления конкретного блюда у вас не получится. Впрочем, они останутся у вас для приготовления других блюд.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
Ни для кого не секрет, что в продукты питания в Украине сейчас дорожают почти каждый день. Хороших новостей нет и у экспертов. Они отмечают, что цены на продукты в ближайшее время могут увеличиться, что традиционно связано с новогодними и рождественскими праздниками.
Экономист Олег Пензин подчеркнул, что в декабре ожидается подорожание рыбы, мяса и других популярных продуктов, входящих в праздничное меню. Это обусловлено увеличением спроса.
"С 15 декабря у нас начались активные предпраздничные закупки. И человек будет беден, несчастен, но на новогодний и рождественский стол в любом случае будет ставить все лучшее. Люди будут вытаскивать последние копейки для того, чтобы и буженину, и копчености, и рыбу, и икру купить. Поэтому сейчас, наверное, мы где-то 15-го числа увидим рост спроса на Дорогие продукты", — объяснил эксперт.
В январе 2025 года, по словам Пендзина, цены на большинство товаров останутся на текущем уровне и значительный рост не предполагается. Однако в дальнейшем динамика цен будет зависеть от многих факторов, хотя тенденция к их увеличению сохранится.
"Цены на овощи будут расти просто потому, что они сегодня уже в хранилищах. Содержание в хранилищах стоит денег. Зерно в элеваторах тоже стоит денег. То есть чем дальше время будет двигаться к весне, тем дороже будут овощи. Более дорогими будут остатки урожая 2024 года просто поэтому, что объективно их будет меньше и качество будет хуже", — объяснил экономист.
Руководитель отдела маркетинга львовского сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович согласна с этими прогнозами. По ее словам, с приближением сезона зимних праздников спрос на товары для новогоднего стола растет, что обычно приводит к повышению их стоимости. Особенно это касается мяса, яиц, фруктов и овощей.
В этом году украинцы столкнулись с ростом потребительских цен еще до начала праздников. В последние месяцы подорожание продуктов было вызвано инфляцией, увеличением производственных затрат из-за роста цен на топливо и энергоресурсы, а также неурожаем сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий. В результате общая стоимость продуктов этой зимы значительно выше, чем в прошлом.
Попович подчеркнула, что повышение спроса в канун Рождества и Нового года приводит к росту розничных цен на основные виды мяса, которые в декабре увеличиваются в среднем на 3% по сравнению с ноябрем 2024 года.
При этом, по ее прогнозам, в январе 2025 цены останутся на уровне декабря с возможными незначительными региональными колебаниями. А вот цены на овощи и фрукты будут расти и дальше.
"По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 года возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%, что будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики. Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%" — добавила Попович.
Напомним, мы проанализировали цены на продукты для Оливье и узнали, сколько должно стоить приготовление традиционного салата. По сравнению с прошлым годом, стоимость продуктов для приготовления Оливье выросла на 27%.
Обычно украинцы покупают красную и черную икру к Новому году. Этот продукт можно найти почти в каждом магазине, но важно обращать внимание на цену и внешний вид икры, чтобы купить качественный товар.
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