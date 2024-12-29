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Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

29 декабря 2024 06:13
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Новогодний стол 2025 из базовых продуктов: рецепты и цены на доступные блюда
Цена новогоднего стола с базовыми продуктами. Графіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Новогодние праздники уже почти на пороге. Хотя уходящий год был сверхсложным для большинства украинцев, это еще один повод провести его с достоинством. Сейчас экономическая ситуация в стране не всем позволяет организовать пир с множеством блюд. Впрочем, даже из недорогих продуктов всегда можно приготовить вкусный праздничный ужин.

Новини.LIVE подсчитали, сколько будет стоить новогодний стол из базовых продуктов и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

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Сколько будет стоить новогодний стол

Для подсчета стоимости новогоднего стола мы выбрали три новогодних салата: Оливье, мимоза и сельдь под шубой, а также тушеный картофель с куриным филе. Количество ингредиентов блюд мы выбрали в расчете на три человека. Для анализа стоимости базовых продуктов для приготовления блюд на новогодний стол мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Классический рецепт салата Оливье:

  • вареная колбаса: 225 г
  • зеленый горошек: 115 г
  • яйца: 3 шт.
  • картофель: 340 г
  • соленые огурцы: 225 г
  • морковь: 60 г
  • майонез: 60 г

Классический рецепт салата мимоза:

  • сардины консервированные: 115 г
  • майонез: 75 г
  • твердый творог: 40 г
  • яйца: 2 шт.
  • картофель: 115 г
  • морковь: 60 г

Классический рецепт салата сельдь под шубой:

  • сельдь: 250 г
  • картофель: 375 г
  • лук: 40 г
  • морковь: 120 г
  • яйца: 3 шт.
  • майонез: 125 г
  • свекла: 500 г

Рецепт тушеного картофеля с куриным филе:

  • картофель: 800 г
  • куриное филе: 300 г
  • морковь: 100 г
  • лук: 150 г
  • масло: 50 г

Общее количество продуктов для приготовления этих блюд на новогодний стол:

  • вареная колбаса: 225 г
  • куриное филе: 300 г
  • зеленый горошек: 115 г
  • яйца: 8 шт.
  • соленые огурцы: 225 г
  • картофель: 1 кг 630 г
  • морковь: 340 г
  • майонез: 260 г
  • сардины консервированные: 115 г
  • сельдь: 250 г
  • твердый творог: 40 г
  • лук: 190 г
  • свекла: 500 г
  • масло: 50 г
Цена новогоднего стола 2025 с базовыми продуктами
Сколько стоят продукты на приготовление новогоднего стола 2025. Инфографика: Новини.LIVE
Цены на продукты для приготовления новогоднего стола 2025
Название продукта Цена в грн Стоимость на новогодний стол в грн
Вареная колбаса "докторская" 435,96 грн/кг 98,09 грн
Куриное филе 172,63 грн/кг 51,78 грн
Зеленый горошек 53,45 грн/400 г 49,63 грн
Яйца 77,90 грн/10 шт. 62,32 грн
Соленые огурцы 105,44 грн/ 500 г 47,44 грн
Картофель 34,70 грн/кг 56,56 грн
Морковь 27,37 грн/кг 9,30 грн
Майонез 52,65 грн/300 г 45,63 грн
Сардины консервированные 69,75 грн/230 г 34,87 грн
Сельдь 164,33 грн/кг 41,08 грн
Твердый сыр 540,02 грн/кг 21,60 грн
Лук 18,12 грн/кг 3,44 грн
Свекла 19,77 грн/кг 9,88 грн
Масло 65,07 грн/кг 3,25 грн

Итого: 534,87 грн.

Для приготовления трех новогодних салатов: Оливье, мимозы и сельди под шубой, а также тушеного картофеля с куриным филе вам понадобится не менее 534,87 грн. Следует отметить, что некоторые продукты продаются уже в расфасованном виде (например, сардины и майонез) и купить точное количество приготовления конкретного блюда у вас не получится. Впрочем, они останутся у вас для приготовления других блюд.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

Ни для кого не секрет, что в продукты питания в Украине сейчас дорожают почти каждый день. Хороших новостей нет и у экспертов. Они отмечают, что цены на продукты в ближайшее время могут увеличиться, что традиционно связано с новогодними и рождественскими праздниками.

Экономист Олег Пензин подчеркнул, что в декабре ожидается подорожание рыбы, мяса и других популярных продуктов, входящих в праздничное меню. Это обусловлено увеличением спроса.

"С 15 декабря у нас начались активные предпраздничные закупки. И человек будет беден, несчастен, но на новогодний и рождественский стол в любом случае будет ставить все лучшее. Люди будут вытаскивать последние копейки для того, чтобы и буженину, и копчености, и рыбу, и икру купить. Поэтому сейчас, наверное, мы где-то 15-го числа увидим рост спроса на Дорогие продукты", — объяснил эксперт.

В январе 2025 года, по словам Пендзина, цены на большинство товаров останутся на текущем уровне и значительный рост не предполагается. Однако в дальнейшем динамика цен будет зависеть от многих факторов, хотя тенденция к их увеличению сохранится.

"Цены на овощи будут расти просто потому, что они сегодня уже в хранилищах. Содержание в хранилищах стоит денег. Зерно в элеваторах тоже стоит денег. То есть чем дальше время будет двигаться к весне, тем дороже будут овощи. Более дорогими будут остатки урожая 2024 года просто поэтому, что объективно их будет меньше и качество будет хуже", — объяснил экономист.

Руководитель отдела маркетинга львовского сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович согласна с этими прогнозами. По ее словам, с приближением сезона зимних праздников спрос на товары для новогоднего стола растет, что обычно приводит к повышению их стоимости. Особенно это касается мяса, яиц, фруктов и овощей.

В этом году украинцы столкнулись с ростом потребительских цен еще до начала праздников. В последние месяцы подорожание продуктов было вызвано инфляцией, увеличением производственных затрат из-за роста цен на топливо и энергоресурсы, а также неурожаем сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий. В результате общая стоимость продуктов этой зимы значительно выше, чем в прошлом.

Попович подчеркнула, что повышение спроса в канун Рождества и Нового года приводит к росту розничных цен на основные виды мяса, которые в декабре увеличиваются в среднем на 3% по сравнению с ноябрем 2024 года.

При этом, по ее прогнозам, в январе 2025 цены останутся на уровне декабря с возможными незначительными региональными колебаниями. А вот цены на овощи и фрукты будут расти и дальше.

"По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 года возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%, что будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики. Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%" — добавила Попович.

Напомним, мы проанализировали цены на продукты для Оливье и узнали, сколько должно стоить приготовление традиционного салата. По сравнению с прошлым годом, стоимость продуктов для приготовления Оливье выросла на 27%.

Обычно украинцы покупают красную и черную икру к Новому году. Этот продукт можно найти почти в каждом магазине, но важно обращать внимание на цену и внешний вид икры, чтобы купить качественный товар.

продукты деньги инфляция цены в Украине Новый год 2025

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