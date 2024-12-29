Новорічний стіл 2025 з базових продуктів: рецепти та ціни на доступні страви

Ціна новорічного столу з базовими продуктами. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Новорічні свята вже майже на порозі. Хоча рік що минає був надскладним для більшості українців, це ще один привід провести його з гідністю. Наразі економічна ситуація в країні не всім дозволяє організувати бенкет з безліччю страв. Втім, навіть з недорогих продуктів завжди можна приготувати смачну святкову вечерю.

Новини.LIVE підрахували, скільки буде коштувати новорічний стіл з базових продуктів, та розповідають, що відбувається з цінами в Україні.

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Скільки буде коштувати новорічний стіл

Для підрахунку вартості новорічного стола ми вибрали три новорічних салати: Олів'є, мімоза та оселедець під шубою, а також тушковану картоплю с курячим філе. Кількість інгредієнтів страв ми обрали з розрахунку на три особи. Для аналізу вартості базових продуктів для приготування страв на новорічний стіл ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Класичний рецепт салату Олів'є:

варена ковбаса: 225 г

зелений горошок: 115 г

яйця: 3 шт.

картопля: 340 г

солоні огірки: 225 г

морква: 60 ​​г

майонез: 60 г

Класичний рецепт салату мімоза:

сардини консервовані: 115 г

майонез: 75 г

твердий сир: 40 г

яйця: 2 шт.

картопля: 115 г

морква: 60 ​​г

Класичний рецепт салату оселедець під шубою:

оселедець: 250 г

картопля: 375 г

цибуля: 40 г

морква: 120 г

яйця: 3 шт.

майонез: 125 г

буряк: 500 г

Рецепт тушкованої картоплі с курячим філе:

картопля: 800 г

куряче філе: 300 г

морква: 100 г

цибуля: 150 г

олія: 50 г

Загальна кількість продуктів для приготування цих страв на новорічний стіл:

варена ковбаса: 225 г

куряче філе: 300 г

зелений горошок: 115 г

яйця: 8 шт.

солоні огірки: 225 г

картопля: 1 кг 630 г

морква: 340 ​​г

майонез: 260 г

сардини консервовані: 115 г

оселедець: 250 г

твердий сир: 40 г

цибуля: 190 г

буряк: 500 г

олія: 50 г



Скільки коштують продукти на приготування новорічного столу 2025. Інфографіка: Новини.LIVE

Ціни на продукти для приготування новорічного столу 2025 Назва продукту Ціна у грн Вартість на новорічний стіл у грн Варена ковбаса "лікарська" 435,96 грн/кг 98,09 грн Куряче філе 172,63 грн/кг 51,78 грн Зелений горошок 53,45 грн/400 г 49,63 грн Яйця 77,90 грн/10 шт. 62,32 грн Солоні огірки 105,44 грн/ 500 г 47,44 грн Картопля 34,70 грн/кг 56,56 грн Морква 27,37 грн/кг 9,30 грн Майонез 52,65 грн/300 г 45,63 грн Сардини консервовані 69,75 грн/230 г 34,87 грн Оселедець 164,33 грн/кг 41,08 грн Твердий сир 540,02 грн/кг 21,60 грн Цибуля 18,12 грн/кг 3,44 грн Буряк 19,77 грн/кг 9,88 грн Олія 65,07 грн/кг 3,25 грн

Разом: 534,87 грн.

Для приготування трьох новорічних салатів: Олів'є, мімози та оселедця під шубою, а також тушкованої картоплі с курячим філе вам знадобиться щонайменше 534,87 грн. Слід зазначити, що деякі продукти продаються вже в розфасованому вигляді (наприклад сардини та майонез) й купити точну кількість на приготування конкретної страви у вас не вийде. Втім, вони залишаться у вас для приготування інших страв.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Ні для кого не секрет, що в харчові продукти в Україні наразі дорожчають мало не щодня. Хороших новин немає й в експертів. Вони зазначають, що ціни на продукти найближчим часом можуть зрости, що традиційно пов'язано з новорічними та різдвяними святами.

Економіст Олег Пензін наголосив, що у грудні очікується подорожчання риби, м'яса та інших популярних продуктів, що входять до святкового меню. Це зумовлено збільшенням попиту.

"З 15-го грудня у нас почалися активні передсвяткові закупи. І людина буде бідна, нещасна, але на новорічний і різдвяний стіл в будь-якому випадку ставитиме все найкраще. Люди будуть витягати останні копійки для того, щоб і буженину, і копченості, і рибу, і ікру купити. Тому зараз, напевно, ми десь 15-го числа побачимо ріст попиту на дороговартісні продукти. Ті, що не швидко росли, зараз почнуть підтягатися", — додав експерт.

У січні 2025 року, за словами Пендзина, ціни на більшість товарів залишаться на поточному рівні й значного зростання не передбачається. Однак надалі динаміка цін залежатиме від багатьох факторів, хоча тенденція до їхнього збільшення збережеться.

"Ціни на овочі будуть рости просто тому що вони сьогодні вже в сховищах. Утримання в сховищах коштує грошей. Зерно в елеваторах теж коштує грошей. Тобто чим далі час буде рухатися до весни, тим дорожчими будуть овочі. Дорожчими будуть залишки врожаю 2024 року просто тому, що об'єктивно їх буде менше і якість буде гірша", — пояснив економіст.

Керівниця відділу маркетингу львівського сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович згодна з цими прогнозами. За її словами з наближенням сезону зимних свят попит на товари для новорічного столу зростає, що зазвичай призводить до підвищення їх вартості. Особливо це стосується м'яса, яєць, фруктів та овочів.

Цього року українці зіштовхнулися зі зростанням споживчих цін ще до початку свят. В останні місяці подорожчання продуктів було спричинене інфляцією, збільшенням виробничих витрат через зростання цін на паливо та енергоресурси, а також неврожаєм сільськогосподарських культур через несприятливі погодні умови. У результаті загальна вартість продуктів цієї зими значно вища, ніж торік.

Попович наголосила, що підвищення попиту напередодні Різдва та Нового року призводить до зростання роздрібних цін на основні види м'яса, які у грудні збільшуються в середньому на 3% порівняно з листопадом 2024 року.

При цьому, за її прогнозами, у січні 2025 року ціни залишаться на рівні грудня із можливими незначними регіональними коливаннями. А ось ціни на овочі та фрукти будуть зростати й надалі.

"За прогнозами, до кінця першого півріччя 2025 року можливе щомісячне зростання цін на плодоовочеву продукцію на 5-7%, що залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики. Таким чином, сезонне подорожчання відносно грудня 2023 може сягнути 30-42%" — додала Попович.

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на продукти для Олів'є і дізналися, скільки має коштувати приготування традиційного салату. В порівнянні з минулим роком вартість продуктів для приготування Олів'є зросла на 27%.

Зазвичай українці купують червону та чорну ікру до Нового року. Цей продукт можна знайти майже в кожному магазині, але важливо звертати увагу на ціну та зовнішній вигляд ікри, щоб придбати якісний товар.