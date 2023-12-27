Сколько стоят курица, индейка и утка на новогодний стол 2024

Запеченная индейка. Фото: buzzfeed.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись украинцы в этом году, они все равно соберутся вместе со своими семьями, чтобы провести праздничные дни и встретить Новый год. В украинских семьях традиционно на новогоднюю ночь готовится множество разнообразных блюд и закусок. Среди них всегда есть основное блюдо, которым чаще всего является запеченная или тушеная птица: курица, индейка или утка.

Новини.LIVE проанализировали стоимость курицы, индейки и утки, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет приобрести мясо птицы на новогодний стол-2023.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

В зимний сезон 2023-2024 годов в Украине традиционно ожидается увеличение цен на овощи, мясо и молочные продукты. Цены будут расти на 1,5-2% ежемесячно. Об этом рассказал Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин в ходе телемарафона. Он также подчеркнул, что стоимость яиц будет зависеть от ситуации с логистикой на границе Украины и Польши. Эксперт предполагает, что цены на яйца могут даже снизиться. Правда произойдет это лишь только в том случае, если украинские производители не смогут экспортировать их за границу, что приведет к снижению цен на продукт внутри страны.

В целом, по заявлениям экономиста, цены на украинские товары в ближайшее время будут на достаточно стабильном уровне. Однако стоимость импортных товаров будет зависеть от двух основных факторов: курса гривны и ситуации на границах страны, где продолжается блокада грузовых пунктов пропуска.

Между тем, в течение декабря наблюдается постоянное увеличение цен на морковь. Это объясняется растущей популярностью моркови в канун новогодних праздников. Так, к концу декабря, фермеры предлагают морковь по ценам от 11 до 15 гривен за килограмм, что в среднем на 10% выше, чем неделей ранее. Эксперты отмечают, что рост цен наблюдается исключительно в сегменте высококачественной моркови, приобретаемой для дальнейшего хранения.

"Оптовые компании и розничные сети формируют запасы этих корнеплодов и готовы пересматривать закупочные цены в сторону повышения, но исключительно для продукции высокого качества" , — говорится в сообщении.

Как изменились цены на мясо птицы в 2023 году

Для анализа изменения цен на сезонные продукты в Украине мы использовали информацию из открытых источников, а также данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Как изменились цены на курицу, индейку и утку за год. Инфографика

Сравнение цен на продукты в Украине (декабрь 2022 - декабрь 2023) Название продукта Цена в грн по состоянию на декабрь 2022 года Цена в грн по состоянию на декабрь 2023 года Разница цен Куриное бедро 93,33 117,00 +25,3% Куриная голень 71,53 77,45 +8,2% Куриное филе 133,69 150,63 +12,6% Куриная тушка 87,60 124,00 +41,5% Утиное крыло 48,78 60,00 +23% Утиный окорок 259,20 265,20 +2,3% Утиное филе 333,78 371,10 +11,1% Утиная тушка 135,55 174,00 +28,3% Бедро индейки 158,00 206,00 +30,3% Голень индейки 90,00 119,00 +32,2% Филе индейки 170,00 259,00 +52,3% Тушка индейки 129,00 178,98 +38,7%

Также мы рассказывали, сколько вы потратите на сельдь под шубой на новогодний стол 2024 года. На приготовление сельди под шубой на Новый год 2024 вам потребуется примерно та же сумма денег. А вот на стоимость салата оливье существенно повлияло удорожание цен. Картофель, зеленый горошек и вареная колбаса стали драйверами повышения стоимости этого салата. Также существенно удорожали икра и другие продукты на закуски к новогоднему столу. Цена на некоторые из видов закусок выросла более чем на 50%.