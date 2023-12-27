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Новорічний стіл 2024. Скільки ви витратите на курку, індичку та качку

27 грудня 2023 23:03
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Скільки коштують курка, індичка та качку на новорічний стіл 2024
Запечена індичка. Фото: buzzfeed.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнулися українці цього року, вони все одно зберуться разом зі своїми сім'ями, щоб провести святкові дні та зустріти Новий рік. В українських сім'ях, традиційно, на новорічну ніч готується безліч різноманітних страв та закусок. Серед них завжди є основна страва, якою найчастіше є запечений або тушкований птах: курка, індичка або качка. 

Новини.LIVE проаналізували вартість курки, індички та качки, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде придбати м'ясо птахів на новорічний стіл-2023.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

У зимовий сезон 2023-2024 року в Україні традиційно очікується збільшення цін на овочі, м'ясо та молочні продукти.  Ціни зростатимуть на 1,5-2% щомісяця. Про це розоповів Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін в ході телемарафону. Він також наголосив, що вартість яєць залежатиме від ситуації з логістикою на кордоні України та Польщі. Експерт припускає, що ціни на яйця можуть навіть знизитись. Щоправда, це може статися лише у тому випадку, якщо українські виробники не зможуть експортувати їх за кордон, що призведе до зниження цін на цей продукт усередині країни.

Загалом, згідно з заявами економіста, ціни на українські товари найближчим часом будуть на досить стабільному рівні. Проте вартість імпортних товарів залежатиме від двох основних чинників: курсу гривні та ситуації на кордонах країни, де продовжується блокада вантажних пунктів пропуску.

Тим часом протягом грудня спостерігається постійне збільшення цін на моркву. Це пояснюється зростаючою популярністю моркви напередодні новорічних свят. Так на кінець грудня, фермери пропонують моркву за цінами від 11 до 15 гривень за кілограм, що в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше. Експерти зазначають, що зростання цін спостерігається виключно у сегменті високоякісної моркви, яку купують для подальшого зберігання.

"Оптові компанії та роздрібні мережі формують запаси цих коренеплодів і готові переглядати закупівельні ціни в бік підвищення, але тільки виключно для продукції високої якості", — йдеться у повідомленні.

Як змінилися ціни на м'ясо птахів у 2023 році

Для аналізу зміни цін на курку, індичку та качку в Україні ми використали інформацію з відкритих джерел, а також дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Скільки коштують курка, індичка та качку на новорічний стіл 2024
Як змінилися ціни на курку, індичку та качку за рік. Інфографіка

 

Порівняння цін на продукти в Україні (грудень 2022 — грудень 2023)
Назва продукту Ціна у грн станом на грудень 2022 року  Ціна у грн станом на грудень 2023року  Різниця цін
Куряче стегно 93,33 117,00 +25,3%
Куряча гомілка 71,53 77,45 +8,2%
Куряче філе 133,69 150,63 +12,6%
Куряча тушка 87,60 124,00 +41,5%
Качине крило 48,78 60,00 +23%
Качиний окіст 259,20 265,20 +2,3%
Качине філе 333,78 371,10 +11,1%
Качина тушка 135,55 174,00 +28,3%
Індиче стегно 158,00 206,00 +30,3%
Індича гомілка 90,00 119,00 +32,2%
Індиче філе 170,00 259,00 +52,3%
Ідича тушка 129,00 178,98 +38,7%

 Також ми розповідали, скільки ви витратите на оселедець під шубою на новорічний стіл 2024. На приготування оселедця під шубою на Новій рік 2024 вам потрібна буде приблизно та ж сума грошей. А от на вартість салату олів'є суттєво вплинуло здорожчання цін. Картопля, зелений горошок та варена ковбаса стали драйверами підвищення вартості цього салату. Також суттєво здорожчали ікра та інші продукти на закуски до новорічного столу. Ціна на деякі з видів закусок зросла більш ніж на 50%.

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