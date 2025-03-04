ПриватБанк, Ощадбанк или Монобанк — где лучший курс доллара для обмена

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинском валютном рынке продолжает расти стоимость доллара. С начала недели американская валюта укрепляет свои позиции по отношению к гривне.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на вторник, 4 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 4 марта доллары в обменниках покупают в среднем по 41,55 гривны, что на 30 копеек выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,88 гривны. Это на 15 копеек выше относительно 3 марта.

Курс доллара в банках

На утро 4 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,40 гривны — на 10 копеек выше относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 42,00 гривны (+10 копеек).

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

ПУМБ: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,79;

Сенс Банк: покупка — 41,45, продажа — 41,90;

Укрсиббанк: покупка — 41,35, продажа — 41,90;

Кредобанк: покупка — 41,51, продажа — 41,94;

Таскомбанк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

Прокредит Банк: покупка — 41,35, продажа — 41,90;

МТБ Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,90;

Глобус: покупка — 41,45, продажа — 42,00;

Аккордбанк: покупка — 41,45, продажа — 41,95;

Банк Львов: покупка — 41,63, продажа — 41,72;

Коминбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,85;

Клиринговый Дом: покупка — 41,50, продажа — 42,00;

Монобанк: покупка — 41,50, продажа — 42,00.

Напомним, экономист Эдуард Каражия рассказал что будет с ценами и курсом доллара в Украине. Возможное ослабление гривны и повышение курса американской валюты может существенно повлиять на покупательную способность населения.

Кроме того, стали известны прогнозы по курсу доллара в Украине после мирных переговоров. Специалисты отмечают, что цена валюты США зависит от внешних рисков и политических сдвигов в регионе.