ПриватБанк, Ощадбанк или Монобанк — где лучший курс доллара для обмена

Новый валютный курс — в каком банке выгоднее обменивать доллары
На украинском валютном рынке продолжает расти стоимость доллара. С начала недели американская валюта укрепляет свои позиции по отношению к гривне.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на вторник, 4 марта.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 4 марта доллары в обменниках покупают в среднем по 41,55 гривны, что на 30 копеек выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,88 гривны. Это на 15 копеек выше относительно 3 марта.
Курс доллара в банках
На утро 4 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,40 гривны — на 10 копеек выше относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 42,00 гривны (+10 копеек).
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;
- ПУМБ: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,79;
- Сенс Банк: покупка — 41,45, продажа — 41,90;
- Укрсиббанк: покупка — 41,35, продажа — 41,90;
- Кредобанк: покупка — 41,51, продажа — 41,94;
- Таскомбанк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- Прокредит Банк: покупка — 41,35, продажа — 41,90;
- МТБ Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,90;
- Глобус: покупка — 41,45, продажа — 42,00;
- Аккордбанк: покупка — 41,45, продажа — 41,95;
- Банк Львов: покупка — 41,63, продажа — 41,72;
- Коминбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,85;
- Клиринговый Дом: покупка — 41,50, продажа — 42,00;
- Монобанк: покупка — 41,50, продажа — 42,00.
Напомним, экономист Эдуард Каражия рассказал что будет с ценами и курсом доллара в Украине. Возможное ослабление гривны и повышение курса американской валюты может существенно повлиять на покупательную способность населения.
Кроме того, стали известны прогнозы по курсу доллара в Украине после мирных переговоров. Специалисты отмечают, что цена валюты США зависит от внешних рисков и политических сдвигов в регионе.
Читайте Новини.LIVE!