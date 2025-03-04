ПриватБанк, Ощадбанк або Монобанк — де найкращий курс долара для обміну

Новий валютний курс — у якому банку вигідніше обмінювати долари
На українському валютному ринку продовжує зростати вартість долара. З початку тижня американська валюта укріплює свої позиції щодо гривні.
Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на вівторок, 4 березня.
Курс долара в обмінниках
Станом на 4 березня долари в обмінниках купують в середньому за 41,55 гривні, що на 30 копійок вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,88 гривні. Це на 15 копійок вище щодо 3 березня.
Курс долара у банках
На ранок 4 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,40 гривні — на 10 копійок вище відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 42,00 гривні (+10 копійок).
Курс долара у касах банків України:
- ПриватБанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;
- ПУМБ: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
- Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,79;
- Сенс Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;
- Укрсиббанк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;
- Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,94;
- Таскомбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
- А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
- Прокредит Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;
- МТБ Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,90;
- Глобус: купівля — 41,45, продаж — 42,00;
- Акордбанк: купівля — 41,45, продаж — 41,95;
- Банк Львів: купівля — 41,63, продаж — 41,72;
- Комінбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,85;
- Кліринговий Дім: купівля — 41,50, продаж — 42,00;
- Монобанк: купівля — 41,50, продаж — 42,00.
Нагадаємо, економіст Едуард Каражія розповів що буде з цінами та курсом долара в Україні. Можливе ослаблення гривні та підвищення курсу американської валюти може суттєво вплинути на купівельну спроможність населення.
Крім того, стали відомі прогнози щодо курсу долара в Україні після мирних перемовин. Фахівці наголошують, що ціна валюти США залежить від зовнішніх ризиків та політичних зрушень у регіоні.
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