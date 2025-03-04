ПриватБанк, Ощадбанк або Монобанк — де найкращий курс долара для обміну

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українському валютному ринку продовжує зростати вартість долара. З початку тижня американська валюта укріплює свої позиції щодо гривні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на вівторок, 4 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 4 березня долари в обмінниках купують в середньому за 41,55 гривні, що на 30 копійок вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,88 гривні. Це на 15 копійок вище щодо 3 березня.

Курс долара у банках

На ранок 4 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,40 гривні — на 10 копійок вище відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 42,00 гривні (+10 копійок).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

ПУМБ: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,79;

Сенс Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;

Укрсиббанк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;

Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,94;

Таскомбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

Прокредит Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;

МТБ Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,90;

Глобус: купівля — 41,45, продаж — 42,00;

Акордбанк: купівля — 41,45, продаж — 41,95;

Банк Львів: купівля — 41,63, продаж — 41,72;

Комінбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,85;

Кліринговий Дім: купівля — 41,50, продаж — 42,00;

Монобанк: купівля — 41,50, продаж — 42,00.

Нагадаємо, економіст Едуард Каражія розповів що буде з цінами та курсом долара в Україні. Можливе ослаблення гривні та підвищення курсу американської валюти може суттєво вплинути на купівельну спроможність населення.

Крім того, стали відомі прогнози щодо курсу долара в Україні після мирних перемовин. Фахівці наголошують, що ціна валюти США залежить від зовнішніх ризиків та політичних зрушень у регіоні.