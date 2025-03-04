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Новий валютний курс — у якому банку вигідніше обмінювати долари

4 березня 2025 12:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
ПриватБанк, Ощадбанк або Монобанк — де найкращий курс долара для обміну
Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українському валютному ринку продовжує зростати вартість долара. З початку тижня американська валюта укріплює свої позиції щодо гривні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на вівторок, 4 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 4 березня долари в обмінниках купують в середньому за 41,55 гривні, що на 30 копійок вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,88 гривні. Це на 15 копійок вище щодо 3 березня.

Курс долара у банках

На ранок 4 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,40 гривні — на 10 копійок вище відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 42,00 гривні (+10 копійок).

Курс долара у касах банків України:

  • ПриватБанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;
  • ПУМБ: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
  • Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,79;
  • Сенс Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;
  • Укрсиббанк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;
  • Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,94;
  • Таскомбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
  • А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
  • Прокредит Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;
  • МТБ Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,90;
  • Глобус: купівля — 41,45, продаж — 42,00;
  • Акордбанк: купівля — 41,45, продаж — 41,95;
  • Банк Львів: купівля — 41,63, продаж — 41,72;
  • Комінбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,85;
  • Кліринговий Дім: купівля — 41,50, продаж — 42,00;
  • Монобанк: купівля — 41,50, продаж — 42,00.

Нагадаємо, економіст Едуард Каражія розповів що буде з цінами та курсом долара в Україні. Можливе ослаблення гривні та підвищення курсу американської валюти може суттєво вплинути на купівельну спроможність населення.

Крім того, стали відомі прогнози щодо курсу долара в Україні після мирних перемовин. Фахівці наголошують, що ціна валюти США залежить від зовнішніх ризиків та політичних зрушень у регіоні.

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