Цены на электроэнергию с 1 июля — на сколько изменятся суммы в платежках за свет

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.

О том, сколько будут платить украинцы за свет с 1 июля, сообщает Finance.ua.

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Как вырастут суммы в платежках с 1 июля

С 1 июня 2024 года тариф на свет для населения повысился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч, и эти новые цены будут действовать до конца апреля 2025 года.

С учетом нового тарифа с 1 июля платежки за электроэнергию возрастут следующим образом:

если за месяц потреблено 170 кВт-ч, нужно будет заплатить 448,8 грн (до повышения тарифа было 734,4 грн)

если 250 кВт-ч — 1 080 грн (было 660 грн);

если 500 кВт-ч — 2 160 грн (было 1 320 грн);

если 1000 кВт-ч — 4 320 грн (было 2 640 грн).

Если взять среднюю зарплату в Украине в размере 20 000 грн, то при потреблении:

250 кВт-ч за свет вы заплатите 5,4% от этой суммы,

500 кВт-ч — 10,8%,

1000 кВт-ч — 21,6%.

Теперь в среднем за электроэнергию для однокомнатной квартиры придется платить 648 грн в месяц (при среднем потреблении 150 кВт-ч), для двухкомнатной — 1080 грн (при среднем потреблении 250 кВт-ч), а для трехкомнатной — 1512 грн (при среднем потреблении 350 кВт-ч).

Что еще нужно знать

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народу" Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE сообщил, что тарифы на газ и электроэнергию в Украине могут возрасти уже в следующем мае. На этом настаивают европейские и американские партнеры Киева.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE сказал, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять и цены на электроэнергию до семи гривен.