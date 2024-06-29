Ціни на електроенергію з 1 липня — на скільки зміняться суми в платіжках за світло

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Незважаючи на мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.

Про те, скільки будуть платити українці за світло з 1 липня, повідомляє Finance.ua.

Читайте також:

Як зростуть суми в платіжках з 1 липня

З 1 червня 2024 року тариф на світло для населення підвищився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год, і ці нові ціни діятимуть до кінця квітня 2025 року.

З урахуванням нового тарифу, з 1 липня платіжки за електроенергію зростуть наступним чином:

якщо за місяць спожито 170 кВт-год, треба буде заплатити 448,8 грн (до підвищення тарифу було 734,4 грн)

якщо 250 кВт-год — 1 080 грн (було 660 грн);

якщо 500 кВт-год — 2 160 грн (було 1 320 грн);

якщо 1000 кВт-год — 4 320 грн (було 2 640 грн).

Якщо взяти середню зарплату в Україні в розмірі 20 000 грн, то при споживанні:

250 кВт-год за світло ви заплатите 5,4% від цієї суми,

500 кВт-год — 10,8%,

1000 кВт-год — 21,6%.

Тепер в середньому за електроенергію для однокімнатної квартири доведеться платити 648 грн на місяць (при середньому споживанні 150 кВт-год), для двокімнатної — 1080 грн (при середньому споживанні 250 кВт-год), а для трикімнатної — 1512 грн (при середньому споживанні 350 кВт-год).

Що ще треба знати

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE повідомив, що тарифи на газ та електроенергію в Україні можуть зрости вже наступного травня. На цьому наполягають європейські та американські партнери Києва.

Ми також писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.