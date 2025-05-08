Цены на овощи и фрукты — какой будет стоимость в 2025 году

Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В украинских магазинах потребители уже могут покупать первые плоды нового урожая овощей. Для некоторых граждан цены могут показаться слишком высокими, но стоимость сезонной продукции еще будет снижаться, хоть и постепенно.

Об этом рассказал журналистам РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

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По словам Максима Гопки, цены на овощи и фрукты в этом году будут отличаться от прошлогодних. Так, все будет зависеть от общего предложения по каждому отдельному продукту. Также серьезным фактором для формирования цен остается погода. В апреле, например, в Украине было как минимум три волны заморозков — это может повлиять на будущий урожай.

"Погодные условия, которые были весной, не придают оптимизма относительно ягод и фруктов, ведь еще не до конца понятно, насколько заморозки повлияли на цветение растений", — пояснил эксперт.

В то же время наблюдается, хоть и постепенный, но рост предложения на отечественные овощи, которые были выращены в теплицах. По мнению Гопки, это может положительно повлиять на цены в этом сегменте. Например, часть тепличных овощей из "салатного набора" уже подешевела: тепличные помидоры стоят в среднем на 18% меньше, чем в конце апреля. Тепличные огурцы тоже подешевели, в среднем на 12% за неделю.

Также снижаются цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая — из-за низкого спроса и неудовлетворительного качества. При этом цены на белокочанную капусту нового урожая остаются высокими.

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