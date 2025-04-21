Нацбанк обновил курс евро до рекордных показателей — новая стоимость валюты

Пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Официальный курс евро к гривне по состоянию на 22 апреля будет на уровне 47,76 грн/евро, то есть по сравнению с предыдущим днем украинская гривна укрепилась сразу на 74 копейки. Таким образом европейская валюта обновила исторический минимум.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Предыдущие максимальные значения для евро фиксировались не очень давно — 15 апреля, когда официальный курс евро к гривне был на отметке в 47,02 грн/евро.

Фото: курс гривны по отношению к другим валютам. Скриншот

Как дальше будет развиваться ситуация на рынке валют в Украине

Торговая война, на которую решился президент США Дональд Трамп, сначала повлияла на доллар как главную резервную валюту в мире. Как объяснял ранее журналистам Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников, американская валюта ослабла относительно евро, что повлияло и на курсовые показатели.

Впрочем, по мнению эксперта, евро в Украине будет прибавлять в цене постепенно. Беспрецедентной динамики в гривневом диапазоне не произойдет.

"Затормозится ли курс, будут ли обратные тенденции — это зависит от политики Соединенных Штатов. Если они смягчат тарифы, отсрочат их или договорятся с Евросоюзом о взаимном отсутствии ставок, тогда можно говорить о потенциальной стабилизации", — сказал Алексей Плотников.

Ранее экономист Сергей Фурса заявил, что украинцы могут отказываться от практики хранить свои сбережения в долларах. Он советует населению пользоваться альтернативными активами, которые могут защитить сбережения от инфляции и финансовых потрясений. Также напомним, почему сохранение сбережений является ключевым вопросом в нестабильные времена.