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Новий максимум для євро — яким буде курс 22 квітня

21 квітня 2025 16:29
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нацбанк оновив курс євро до рекордних показників — нова вартість валюти
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Офіційний курс євро до гривні станом на 22 квітня буде на рівні 47,76 грн/євро, тобто порівняно з попереднім днем українська гривня зміцнилася одразу на 74 копійки. Таким чином європейська валюта оновила історичний мінімум. 

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Попередні максимальні значення для євро фіксувалися не дуже давно — 15 квітня, коли офіційний курс євро до гривні був на позначці у 47,02 грн/євро.

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Фото: курс гривні щодо інших валют. Скриншот

Як далі розвиватиметься ситуація на ринку валют в Україні

Торгова війна, на яку наважився президент США Дональд Трамп, спочатку вплинула на долар як головну резервну валюту у світі. Як пояснював раніше журналістам Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков, американська валюта ослабла щодо євро, що вплинуло й на курсові показники. 

Втім, на думку експерта, євро в Україні додаватиме у ціні поступово. Безпрецедентної динаміки в гривневому діапазоні не станеться.

"Чи загальмується курс, чи будуть зворотні тенденції — це залежить від політики Сполучених Штатів. Якщо вони пом’якшать тарифи, відтермінують їх або домовляться з Євросоюзом про взаємну відсутність ставок, тоді можна говорити про потенційну стабілізацію", — сказав Олексій Плотніков. 

Раніше економіст Сергій Фурса заявив, що українці можуть відмовлятися від практики зберігати свої заощадження у доларах. Він радить населенню користуватися альтернативними активами, які можуть захистити заощадження від інфляції та фінансових потрясінь. Також нагадаємо, чому збереження заощаджень є ключовим питанням у нестабільні часи.

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