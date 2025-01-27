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Новые требования к индексации зарплат в 2025 году — когда ждать

27 января 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Индексация зарплат и стипендий в Украине — почему не пересмотрят выплаты в январе
Осуществление подсчета на калькуляторе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в этом году действуют обновленные правила индексации заработных плат и стипендий для предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая физлиц-предпринимателей, использующих наемный труд. В связи с этим, в январе осовременивания выплат не должно быть.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики.

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Так, согласно пояснению ведомства, бухгалтеры, осуществляющие начисление зарплат и стипендий, в первый месяц зимы обязаны выполнять правило, определенное ст. 34 закона №4059-IX "О Государственном бюджете на 2025 год", и только потом применять соответствующие нормы порядка индексации.

Отмечается, что согласно статье закона:

  • сумма индексации, которая возникла в декабре прошлого года, в январе этого года не начисляется;
  • индекс потребительских цен для индексации доходов населения должен исчисляться нарастающим итогом с 1 января, который принимается за 1% или 100%.

Таким образом, исчисление индекса для индексации должно начаться в 2025 году с февраля. В предыдущие годы и в 2024 году, в частности, подсчеты всегда стартовали с января, а предыдущий месяц был "базовым" — то есть декабрь предыдущего года.

Осовременивание зарплат и оклады

По правилам, осовременивание зарплат работников зависит от роста оклада (тарифной ставки). При этом "базовым" месяцем должен считаться месяц увеличения оклада.

Тем лицам, которым обновят оклады с февраля этого года, "базовым" месяц будет февраль, а не январь, как раньше.

В то же время, у каждого работника "базовый" месяц, а также процент индексации будет индивидуальным.

Размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников бюджетной отрасли в 2025 году остались на уровне предыдущего года.

Ставки по разрядам Единой тарифной сетки определяются путем умножения оклада работника первого тарифного разряда на соответствующий тарифный коэффициент. В случае когда должностной оклад (тарифная ставка) определены в гривне, цифры до 0,5 отбрасывают, от 0,5 и выше — округляют до одной гривны.

В Бюджетной декларации на 2025 — 2027 годы указано, что в 2025-м оклад работника первого тарифного разряда останется на уровне декабря 2024 года.

 

зарплаты индексация
Тарифные ставки. Источник: правительство

Напомним, в Украине в течение прошлого года существенно выросла средняя заработная плата. Так, по сравнению с январем средний уровень оплаты труда по ряду экономических сфер повысился на 18%.

Также мы писали, что в любой экономике страны ключевыми являются представители рабочих профессий. По прогнозам, рынок труда в этом году столкнется с серьезным дефицитом работников — не будет хватать 500 тыс. человек.

зарплаты Минсоцполитики стипендии индексация бюджет

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