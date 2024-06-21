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Новые цены на топливо — сколько будет стоить бензин и дизель на АЗС завтра

21 июня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 22 июня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских заправках обновили цены на топливо. За последние сутки изменений почти не было — стоимость бензина А-92 снизилась на две копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо 22 июня
Цены на топливо в Украине на 22 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 22 июня

По данным мониторингового портала, 22 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,41 грн/л;
  • А-92 — 53,45 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,49 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,50 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,02 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,48 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.
Цены на топливо 22 июня
Цены на топливо в Украине на 22 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 22 июня

Топливо бренда "Евро-95" 22 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, почему продают подержанные автомобили с минимальным пробегом. За последнее время количество объявлений о продаже авто с пробегом от 150 км до 3500 км значительно увеличилось.

Мы также сообщали, что водителей предупредили о вреде от длительного простоя автомобиля на холостом ходу. Главная проблема холостого хода в том, что при простое на низких оборотах в моторном масле ускоряется формирование наслоений, усложняющих работу двигателя.

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