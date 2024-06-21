Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 22 червня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських заправках оновили ціни на пальне. За останню добу змін майже не було — лише вартість бензину А-92 знизилась на дві копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 22 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 22 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,41 грн/л;

А-92 — 53,45 грн/л;

дизельне пальне — 52,49 грн/л;

скраплений газ — 26,50 грн/л.

A-95+ — 59,85 грн/л;

А-95 — 56,22 грн/л;

А-92 — 53,02 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,48 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 22 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 22 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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