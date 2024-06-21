Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 22 червня

Нові ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин та дизель на АЗС завтра
На українських заправках оновили ціни на пальне. За останню добу змін майже не було — лише вартість бензину А-92 знизилась на дві копійки.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 22 червня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 22 червня
За даними моніторингового порталу, 22 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,05 грн/л;
- А-95 — 56,41 грн/л;
- А-92 — 53,45 грн/л;
- дизельне пальне — 52,49 грн/л;
- скраплений газ — 26,50 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,85 грн/л;
- А-95 — 56,22 грн/л;
- А-92 — 53,02 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,48 грн/л;
- скраплений газ — 26,54 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 22 червня
Пальне бренду "Євро-95" 22 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.
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