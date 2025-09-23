Видео
Україна
Главная Финансы Новые цены на морковь — сколько теперь стоит килограмм

Новые цены на морковь — сколько теперь стоит килограмм

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 18:05
Цены на морковь в сентябре — как и почему они изменились
Морковь на прилавке. Фото: УНИАН

В Украине упали цены на морковь. Сейчас этот овощ можно купить в среднем по цене от 6 до 13 гривен за килограмм — это на 15% дешевле, чем в период с 8 по 12 сентября.

Об этом говорится в статье EastFruit.

Что произошло с ценами на морковь

Аналитики выделяют две причины, которые повлияли на удешевление овоща. Это:

  • низкая торгово-закупочная деятельность на рынке — продаются лишь небольшие партии товара;
  • у фермеров есть избыток моркови, который нужно реализовать.

"Уборочная компания в украинских хозяйствах активно продолжается, и предложение корнеплодов на внутреннем рынке стремительно растет. В сложившейся ситуации производители вынуждены снижать цены на имеющиеся объемы моркови", — говорится в сообщении.

За сколько можно купить килограмм моркови в супермаркетах

В супермаркетах по состоянию на вторник, 23 сентября, средняя цена на морковь составляет 11,7 гривны за килограмм, свидетельствуют данные на сайте "Минфин":

  • Megamarket — 15,9 гривны за килограмм;
  • Auchan — 9,9 гривны за килограмм;
  • Metro — 9,5 гривны за килограмм.

Как видим, некоторые сети установили цены на морковь на уровне от 9,5 до 9,9 гривны за килограмм.

Напомним, что картофель в Украине подорожал до 16 гривен за килограмм. При этом эксперты уверены, что относительно низкие цены продержатся на рынке недолго. Узнавайте также, как украинцам экономить на продуктах и не ограничивать себя в питании.

