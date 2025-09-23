Відео
Україна
Нові ціни на моркву — скільки тепер коштує кілограм

Нові ціни на моркву — скільки тепер коштує кілограм

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 18:05
Ціни на моркву у вересні — як і чому вони змінилися
Морква на прилавку. Фото: УНІАН

В Україні впали ціни на моркву. Зараз цей овоч можна купити у середньому за ціною від 6 до 13 гривень за кілограм — це на 15% дешевше, ніж в період з 8 по 12 вересня.

Про це йдеться у статті EastFruit.

Читайте також:

Що сталося з цінами на моркву

Аналітики виокремлюють дві причини, які вплинули на здешевшання овочу. Це: 

  • низька торгово-закупівельна діяльність на ринку — продаються лише невеликі партії товару;
  • у фермерів є надлишок моркви, який потрібно реалізувати.

"Збиральна компанія в українських господарствах активно триває, і пропозиція коренеплодів на внутрішньому ринку стрімко зростає. У ситуації, що склалася, виробники змушені знижувати ціни на наявні обсяги моркви", – йдеться в повідомленні.

За скільки можна купити кілограм моркви в супермаркетах 

У супермаркетах станом на вівторок, 23 вересня, середня ціна на моркву становить 11,7 гривні за кілограм, свідчать дані на сайті "Мінфін": 

  • Megamarket — 15,9 гривні за кілограм;
  • Auchan — 9,9 гривні за кілограм;
  • Metro — 9,5 гривень за кілограм. 

Як бачимо, деякі мережі встановили ціни на моркву на рівні від 9,5 до 9,9 гривні за кілограм. 

Нагадаємо, що картопля в Україні подорожчала до 16 гривень за кілограм. При цьому експерти впевнені, що відносно низькі ціни протримаються на ринку недовго. Дізнавайтесь також, як українцям заощаджувати на продуктах і не обмежувати себе у харчуванні. 

гроші овочі ціни в Україні ціни морква
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
