Ціни на моркву у вересні — як і чому вони змінилися

В Україні впали ціни на моркву. Зараз цей овоч можна купити у середньому за ціною від 6 до 13 гривень за кілограм — це на 15% дешевше, ніж в період з 8 по 12 вересня.

Про це йдеться у статті EastFruit.

Що сталося з цінами на моркву

Аналітики виокремлюють дві причини, які вплинули на здешевшання овочу. Це:

низька торгово-закупівельна діяльність на ринку — продаються лише невеликі партії товару;

у фермерів є надлишок моркви, який потрібно реалізувати.

"Збиральна компанія в українських господарствах активно триває, і пропозиція коренеплодів на внутрішньому ринку стрімко зростає. У ситуації, що склалася, виробники змушені знижувати ціни на наявні обсяги моркви", – йдеться в повідомленні.

За скільки можна купити кілограм моркви в супермаркетах

У супермаркетах станом на вівторок, 23 вересня, середня ціна на моркву становить 11,7 гривні за кілограм, свідчать дані на сайті "Мінфін":

Megamarket — 15,9 гривні за кілограм;

Auchan — 9,9 гривні за кілограм;

Metro — 9,5 гривень за кілограм.

Як бачимо, деякі мережі встановили ціни на моркву на рівні від 9,5 до 9,9 гривні за кілограм.

Нагадаємо, що картопля в Україні подорожчала до 16 гривень за кілограм. При цьому експерти впевнені, що відносно низькі ціни протримаються на ринку недовго. Дізнавайтесь також, як українцям заощаджувати на продуктах і не обмежувати себе у харчуванні.