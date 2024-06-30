Тарифы на свет, воду и газ с 1 июля — как изменятся цены на коммуналку

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июля тарифы на коммунальные услуги изменятся. Платежки за свет вырастут, а цены на воду в небольших городах могут поднять. Газоснабжение также может подорожать.

Новини.LIVE рассказывает, как изменятся тарифы с 1 июля на электроэнергию, воду и газ в Украине.

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Какие будут цены на электроэнергию с 1 июля

С 1 июня 2024 года тариф на свет для населения повысился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Он будет действовать до конца апреля 2025г.

Согласно новому тарифу 4,32 грн-кВт-ч, в июле платежки за электроэнергию увеличатся следующим образом:

при потреблении 250 кВт-ч — 1 080 грн (было 660 грн);

при потреблении 500 кВт-ч — 2 160 грн (было 1320 грн);

при потреблении 1000 кВт-ч — 4 320 грн (было 2640 грн).

При этом ночной тариф составит 2,16 грн/кВт-ч вместо 1,32 грн/кВт-ч. Этот тариф актуален для потребителей, установивших двухзонный счетчик электроэнергии.

Как изменятся тарифы на газ с 1 июля

С 1 июля цена газа для обслуживаемых Нафтогазом бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Другие поставщики установили цены в диапазоне от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Напомним, в апреле 2024 года газоснабжающая компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана "Фиксованный" на год, соблюдая действующий мораторий на повышение цен.

Какие будут цены на воду с 1 июля

В некоторых небольших городах Украины с 1 июля может увеличиться стоимость услуг по водоснабжению. Местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на эти услуги, что привело к существенному удорожанию в отдельных городах — до 40%.

В то же время, для крупных городов НКРЭКУ запретила повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. Напомним, что в апреле планировалось повышение тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и в других городах Украины, но это решение было отложено.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять и цены на электроэнергию до семи гривен.

Мы также писали, что народный депутат от фракции "Слуга народу" Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE сообщил, что тарифы на газ и электроэнергию в Украине могут вырасти уже в следующем мая. На этом настаивают европейские и американские партнеры Киева.