Субсидии для переселенцев — известно, какую сумму компенсирует государство на жилье

Ключи от жилья. Фото: Freepik

В 2024 году внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) станет доступна новая помощь от государства в виде субсидии на аренду жилья. Известно, какие суммы могут компенсировать переселенцам.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто и когда сможет воспользоваться новой субсидией

Как отметили в Минсоцполитики, субсидии на аренду жилья будут предоставляться путем компенсации арендодателю цены или части стоимости аренды жилья, которое снимает переселенец.

Такой механизм субсидий должен обеспечить адресную помощь переселенцам, которые арендуют жилье, поддерживая в сложное время и предоставляя достойные условия проживания.

Сейчас соответствующий документ находится на этапе обсуждения среди представителей власти, депутатов и общественности, после чего его должно принять правительство. Ожидается, что субсидии станут доступны в этом году.

Каким будет размер субсидии на жилье

Новая субсидия будет учитывать цену аренды в конкретном регионе или населенном городе, поскольку они существенно отличаются. Также размер новой помощи будет зависеть:

от числа лиц в составе семьи, арендующей такое жилье;

от размера доходов и способности платить счета за аренду самостоятельно (за меньшие доходы будет выше процент стоимости аренды, который покроет субсидия).

В итоге переселенцам придется платить за аренду всего 20-30% от объема семейного дохода, а остальное покроет государство. Формула расчета субсидии будет содержать 13,5 кв. м жилплощади на каждого члена семьи плюс общую площадь на всех.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцам и переселенцам станет доступна платформа "Украина — это Дом", которую разработало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Благодаря новому ресурсу можно будет получить важные сведения о возвращении домой, помощи с жильем и трудоустройстве.

Ранее мы писали, что жителям украинских городов прогнозируют сложный зимний период. Из-за морозов многоквартирные дома могут остаться без водоснабжения и отопления.