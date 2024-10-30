Реформа социального страхования єПотенціал — что будет с выплатами по инвалидности

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине вскоре стартует реформа социального страхования под названием "єПотенціал", которая вводит три новых категории трудоспособности, которые будут влиять на доступ к социальным выплатам. В частности, трудоспособные граждане, которые будут признаны такими, что могут самостоятельно обеспечивать себя, не будут иметь права на социальную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Реформа предполагает существенное обновление системы социального страхования для повышения эффективности поддержки тех, кто перенес травмы или тяжелые заболевания. Она направлена на максимальное восстановление их работоспособности и возвращение к активной жизни.

Законопроект также предусматривает четкое разграничение между понятиями "инвалидность" и "трудоспособность", вводя три новых статуса, определяющих объемы и форму социальной поддержки в соответствии с состоянием здоровья и способностью к самообеспечению:

Полное устойчивое ограничение трудоспособности: для лиц, утративших способность к труду и не способных обеспечивать свое существование, будут назначаться автоматические ежемесячные выплаты.

для лиц, утративших способность к труду и не способных обеспечивать свое существование, будут назначаться автоматические ежемесячные выплаты. Частичное ограничение трудоспособности: для людей, сохраняющих определенный трудовой потенциал, но нуждающихся в поддержке в обучении или трудоустройстве. В этом случае выплаты будут предоставляться при участии в программах адаптации или трудоустройства.

для людей, сохраняющих определенный трудовой потенциал, но нуждающихся в поддержке в обучении или трудоустройстве. В этом случае выплаты будут предоставляться при участии в программах адаптации или трудоустройства. Трудоспособные лица: этот статус будет назначаться людям, которые считаются способными к самостоятельному обеспечению и не нуждаются в социальных выплатах.

Как будет работать єПотенціал

Следовательно, государство предлагает вариативный подход, направляя финансовую поддержку только тем, кто действительно в ней нуждается. Законопроект предусматривает создание платформы "єПотенціал" — инновационной системы социального страхования, которая интегрирует социальные и медицинские услуги с помощью цифровых технологий.

Эта платформа обеспечит прозрачное и оперативное сопровождение любого случая, что минимизирует бюрократические процедуры и облегчает доступ к помощи. Через "єПотенціал" граждане смогут подавать документы для получения реабилитационных и страховых выплат, получать консультации и регистрироваться на программы трудоустройства, что значительно повысит удобство и скорость обработки запросов на социальную поддержку.

Одним из новаторских шагов реформы станет отказ от традиционной системы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в пользу оценки состояния здоровья мультидисциплинарными командами. Эти команды используют цифровые инструменты для установления степени инвалидности и трудоспособности, рассматривая не только медицинские показатели, но и возможность возвращения человека к работе. Такой подход обеспечит более объективную и всестороннюю оценку каждого случая.

Кому повысят выплаты

Для лиц с полной утратой трудоспособности правительство планирует повысить уровень страховых выплат. Тем, кто частично восстановил здоровье и может работать, будет оказываться поддержка в виде бесплатных лекарств, реабилитационных средств, программ профессионального переобучения и социальных услуг. Реформа будет включать комплексный подход к реабилитации, предусматривающий следующие изменения:

Удлиненный оплачиваемый период реабилитации: оплачиваемый отпуск для восстановления здоровья может длиться до одного года.

оплачиваемый отпуск для восстановления здоровья может длиться до одного года. Повышение выплат при реабилитации: новый вид больничного будет обеспечивать реабилитационные выплаты на уровне 70–100% от средней зарплаты.

новый вид больничного будет обеспечивать реабилитационные выплаты на уровне 70–100% от средней зарплаты. Сохранение рабочего места: работники, нуждающиеся в длительной реабилитации, будут иметь гарантии защиты от увольнения, даже если период их нетрудоспособности превышает четыре месяца. Это значительный шаг вперед по сравнению с действующим законодательством.

Среди ключевых новшеств закона — электронный кейс-менеджмент, который обеспечит автоматизированное управление случаями инвалидности. Благодаря этому все социальные и медицинские данные будут интегрированы в единую цифровую систему, что значительно упростит взаимодействие граждан с медицинскими учреждениями и государственными органами, а также позволит быстрее получать необходимую помощь.

Реформа также предусматривает сохранение действующих социальных гарантий для лиц с инвалидностью, в том числе пенсионные выплаты и ежемесячное пособие. Граждане, получающие пенсию по инвалидности, будут продолжать ее получать без изменений. Это говорит о том, что реформа направлена на повышение уровня социальной поддержки, а не на его сокращение.

Законопроект вводит новые нормы защиты лиц с ограниченной трудоспособностью. В частности, для работников, которые находятся на длительной реабилитации, рабочее место будет сохраняться более четырех месяцев. Это нововведение обеспечивает стабильность и поддержку для тех, кто получил серьезную травму или заболевание и требует дополнительного времени для полного восстановления.

Что еще стоит знать

Напомним, рассказал заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Сергей Гупяк рассказал, что с 31 декабря в Украине будут ликвидированы медико-санитарные комиссии (МСЭК) в больницах. Люди, которым необходимо получить или подтвердить свою инвалидность, смогут это сделать по новой системе с привлечением сразу нескольких органов.

Мы также писали, что Верховная Рада Украины 29 октября в целом приняла закон об усовершенствовании работы медицинско-социальных экспертных комиссий. Свои голоса "за" отдали 284 народных избранника.