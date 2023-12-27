Штрафы для компаний с 1 января — новые суммы за трудовые нарушения

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

Государственная служба по труду обнародовала новые размеры штрафов для компаний за незаконную работу украинцев. Суммы вырастут, ведь повысится размер минимальной зарплаты в 2024 году, к которой они привязаны.

О новых суммах для компаний сообщили в одном из управлений Гоструда, пишет Ligazakon.

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Вопросы наемного труда и ответственности в виде штрафных санкций за нарушение законодательства регулирует статья 265 Кодекса законов о труде (КЗоТ).

В расчете размера штрафа учитывают минимальную зарплату, установленную на время выявления нарушения. В 2024 году его будут рассчитывать на основе такого уровня "минималки":

январь 2024-го — 7,1 тыс. гривен;

апрель 2024-го — от 8 тыс. гривен.

Штраф 2-кратного размера минимальной зарплаты выписывается за каждого работника, в отношении которого не были соблюдены минимальные государственные гарантии в оплате труда.

Сейчас сумма составляет 13,4 тыс. гривен, однако изменится так:

январь 2024-го — 14,2 тыс. гривен;

апрель 2024-го — 16 тыс. гривен.

Штраф 3-кратного размера минимальной зарплаты взимается за:

нарушение сроков выплаты зарплаты, других выплат, превышающей один месяц;

выплату средств не в полном объеме.

Сейчас сумма составляет 20,1 тыс. гривен, а с нового года:

январь 2024-го — 21,3 тыс. гривен;

апрель 2024-го — 24 тыс. гривен.

Штраф 4-кратного размера минимальной зарплаты применяют за каждого работника, в отношении которого не были соблюдены гарантии и льготы, и привлекли к исполнению обязанностей, предусмотренных законами о воинской обязанности и службе, альтернативной службе и мобилизации.

Сейчас он равен 26,8 тыс. гривен, а с нового года составит:

январь 2024-го — 28,4 тыс. гривен;

апрель 2024-го — 32 тыс. гривен.

Применяют предупреждения для юрлиц и ФЛП — плательщиков единого налога I-II групп.

Штраф 10-кратного размера минимальной зарплаты выписывается за каждого работника, в отношении которого было совершено нарушение. Речь идет о:

фактическом допуске к работе без оформления трудового договора (контракта);

оформлении работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным временем, тогда как на самом деле — на выполнение работы в течение всего рабочего времени, выплату зарплаты (вознаграждения) без уплаты ЕСВ, налогов.

Сейчас это равняется 67 тыс. гривен, а с нового года:

январь 2024-го — 71 тыс. гривен;

апрель 2024-го — 80 тыс. гривен;

Предупреждение — для юрлиц и ФЛП, плательщиков единого налога I-III групп.

Штраф 16-кратного размера минимальной зарплаты применяют в случае:

недопуска к осуществлению проверки по вопросам выявления вышеуказанных нарушений и препятствий во время ее осуществления.

Сейчас сумма составляет 107,2 тыс. гривен, а с нового года будет такой:

январь 2024-го — 113,6 тыс. гривен;

апрель 2024-го — 128 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине существенно повысилась среднемесячная заработная плата по итогам третьего квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель вырос почти на 23%.

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