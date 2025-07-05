Гетманцев назвал новые льготы для военных — какую поддержку они получат

Люди возле жилого дома. Фото: УНИАН

В Украине планируют расширить льготы для военнослужащих. Так, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде предоставить защитникам льготу на аренду жилья.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал ведущей программы Вечер.LIVE Насте Рейн.

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По словам Даниила Гетманцева, льгота на аренду жилья для военнослужащих будет действовать по схеме, по которой квартиры или дома арендуют внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Речь идет о том, что воспользоваться льготой защитники смогут, если будут иметь официальный договор аренды с владельцем жилья.

"Мы полностью предоставляем такую льготу военнослужащим: при аренде жилья они не будут платить соответствующие налоги и платежи", — сказал политик.

Что еще стоит знать

Украинские военнослужащие, которые являются участниками боевых действий, сейчас могут пользоваться скидками на квартплату. Соответствующая льгота предоставляется, если соблюдены соответствующие нормы по площади жилья, а именно:

21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении/доме и имеющее право на скидку платы;

дополнительно 10,5 кв. метра на семью в целом.

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