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Главная Финансы Новые льготы для военных — Гетманцев назвал важную деталь

Новые льготы для военных — Гетманцев назвал важную деталь

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 19:20
Гетманцев назвал новые льготы для военных — какую поддержку они получат
Люди возле жилого дома. Фото: УНИАН

В Украине планируют расширить льготы для военнослужащих. Так, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде предоставить защитникам льготу на аренду жилья.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал ведущей программы Вечер.LIVE Насте Рейн.

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Что известно о новой льготе для военнослужащих

По словам Даниила Гетманцева, льгота на аренду жилья для военнослужащих будет действовать по схеме, по которой квартиры или дома арендуют внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Речь идет о том, что воспользоваться льготой защитники смогут, если будут иметь официальный договор аренды с владельцем жилья.

"Мы полностью предоставляем такую льготу военнослужащим: при аренде жилья они не будут платить соответствующие налоги и платежи", — сказал политик.

Что еще стоит знать

Украинские военнослужащие, которые являются участниками боевых действий, сейчас могут пользоваться скидками на квартплату. Соответствующая льгота предоставляется, если соблюдены соответствующие нормы по площади жилья, а именно:

  • 21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении/доме и имеющее право на скидку платы;
  • дополнительно 10,5 кв. метра на семью в целом.

Напомним, что ветераны войны могут бесплатно получить некоторые медицинские услуги в 2025 году. Известно, какие именно.

Узнавайте также, у кого из украинцев есть право на льготы, как у военных.

ВСУ деньги жилье аренда льготы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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