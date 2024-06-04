Акцизы на горючее и табак спровоцируют тотальный рост цен — что известно

Заправка авто. Фото: Unsplush

Украинские власти намерены увеличить ставки акцизного налога на топливо и табак с целью приближения действующих норм к требованиям законодательства Европейского (ЕС). Известно, как это повлияет на кошелек простого потребителя.

Об этом информирует издание Finance.ua.

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Новые ставки акцизного налога на горючее

На днях Комитет по финансам Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять изменения в Налоговом кодексе относительно повышения ставок акцизного налога на горючее и табак, предложенные правительством.

Инициативу прокомментировал заместитель главы Финансового комитета Ярослав Железняк. Он отметил, что акцизы на горючее намерены увеличить в несколько волн, первая из которых придется на начало июля, а последняя — на январь 2028 года.

Новые ставки акциза коснутся бензина, дизтоплива и автомобильного газа. На автогаз больше всего — до 277 евро за 1 л.

В первоначальном предложении были несколько иные цифры. Акциз на автогаз сначала хотели повысить на 55,60 евро с июля и довести до 70 евро в начале 2028 года. Однако Комитет поддержал законопроект со значительно более высокими суммами — от 165 евро в начале, до 277 евро — в конце.

Железняк сообщил, что соответствующее предложение внес в последний момент замруководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

"Очень интересная ситуация с акцизом на газ. Минфин не знает как так случилось, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там прямо значительное повышение. В ходе поиска документов — оказалось, что увеличение на газ предложила "УкрНафта". А точнее, Ростислав Шурма. Вместо акциза 70 евро он будет 277 евро", — написал нардеп.

В итоге это спровоцирует дороговизну этого горючего на АЗС уже в конце июня.

По мнению аналитиков, бензин и дизель подорожает минимально в среднем на 1-2 грн за литр, а сжиженный газ — на 5-6 грн за литр.

Новые цены на горючее коснутся и обычных украинцев, ведь из-за этого вырастет в стоимости логистика, производство товаров. Поэтому стоит ждать новых ценников фактически всех товаров и услуг.

Подорожание сигарет из-за новых акцизов на табак

По словам Железняка, с января следующего года акциз на сигареты подскочит на 23%, после чего последует более умеренный рост — по 5% ежегодно до 2028-го. Ставки акциза начнут рассчитывать в евровалюте.

"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13, 8 млрд грн", — сообщил представитель комитета.

Таким образом, ожидается новый рост цен на сигареты. Сейчас акциз на 60 евро за 1 тыс. штук, а с января 2025-го вырастет до 70 евро. То есть сигареты подскочат в стоимости на 17%. В то же время, на ценообразование будет влиять еще ряд факторов, в том числе цена на топливо и энергоносители.

Что еще стоит знать

Напомним, для Новини.LIVE свое мнение на этот счет озвучил президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины, гендиректор сети SunOil Леонид Косянчук. Он считает, что такое повышение вряд ли окажет существенное влияние на рынок.

Также мы писали, что эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал, на сколько подорожает топливо в Украине. По его словам, информация о том, что повышение акциза приведет к росту стоимости горючего до 80 гривен за литр, — это вброс.