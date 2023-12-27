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Новое жилье по сертификатам єВідновлення — как и когда можно получить

27 декабря 2023 09:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Обмен жилищных сертификатов на жилье через Дію — как и когда можно получить новый дом
Многоэтажные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С сегодняшнего дня, с 27 декабря, владельцы поврежденного жилья могут воспользоваться новой возможностью использования жилищных сертификатов в Дії для приобретения нового места жительства. Ранее владельцы могли только узнать сумму компенсации и срок ее действия, но отныне эти средства можно использовать для покупки нового жилья.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Как обменять жилищные сертификаты на покупку нового жилья

По словам министра, украинцы, имеющие жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженное имущество, могут подать заявление о бронировании средств для приобретения нового дома.

Как это сделать:

  • Обновите приложение до последней версии.
  • В разделе "Відновлення" откройте вкладку "Сертификаты на жилье".
  • Нажмите кнопку "Забронировать средства".

Когда будут перечислены средства

После подачи заявки в течение пяти рабочих дней должно прийти подтверждение от Дії о том, что средства забронированы. После этого у человека будет 30 дней для оформления сделки купли-продажи. Оформить это соглашение может только нотариус, имеющий доступ в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В течение пяти дней денежные средства будут перечислены продавцу жилья. Если этого срока недостаточно, можно повторно подать заявление о бронировании средств. Также, есть возможность приобрести новое жилье на вторичном рынке или вложить средства в строительство.

Важно: чтобы воспользоваться сертификатом, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости, что можно сделать в ЦНАПе или нотариусе. Необходимо обновить приложение и можно отстраивать свой дом.

Напомним, что заместитель министра по развитию общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития – сделать на 100% восстановление объектов безбарьерным.

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