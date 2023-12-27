Обмен жилищных сертификатов на жилье через Дію — как и когда можно получить новый дом

Новое жилье по сертификатам єВідновлення — как и когда можно получить
С сегодняшнего дня, с 27 декабря, владельцы поврежденного жилья могут воспользоваться новой возможностью использования жилищных сертификатов в Дії для приобретения нового места жительства. Ранее владельцы могли только узнать сумму компенсации и срок ее действия, но отныне эти средства можно использовать для покупки нового жилья.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Как обменять жилищные сертификаты на покупку нового жилья
По словам министра, украинцы, имеющие жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженное имущество, могут подать заявление о бронировании средств для приобретения нового дома.
Как это сделать:
- Обновите приложение до последней версии.
- В разделе "Відновлення" откройте вкладку "Сертификаты на жилье".
- Нажмите кнопку "Забронировать средства".
Когда будут перечислены средства
После подачи заявки в течение пяти рабочих дней должно прийти подтверждение от Дії о том, что средства забронированы. После этого у человека будет 30 дней для оформления сделки купли-продажи. Оформить это соглашение может только нотариус, имеющий доступ в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В течение пяти дней денежные средства будут перечислены продавцу жилья. Если этого срока недостаточно, можно повторно подать заявление о бронировании средств. Также, есть возможность приобрести новое жилье на вторичном рынке или вложить средства в строительство.
Важно: чтобы воспользоваться сертификатом, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости, что можно сделать в ЦНАПе или нотариусе. Необходимо обновить приложение и можно отстраивать свой дом.
Напомним, что заместитель министра по развитию общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития – сделать на 100% восстановление объектов безбарьерным.
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