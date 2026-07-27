Новая денежная помощь для ВПЛ: в каких городах доступны выплаты от UHF

Женщина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года в двух украинских городах продолжается регистрация на получение денежной поддержки в рамках проекта "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта" (IMPACT), финансируемого Гуманитарным фондом для Украины (UHF). Претендовать на выплаты могут граждане, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны.

О том, где принимают заявки и на каких условиях, рассказывают Новини.LIVE.

Где и кому доступна денежная помощь от UHF

Регистрацией на получение многоцелевой денежной помощи в рамках проекта IMPACT при финансовой поддержке UHF занимается благотворительный фонд "Посмішка ЮА" в Запорожье и Харькове.

Домохозяйствам предлагается подавать заявки при следующих условиях:

Если были принудительно эвакуированы/вынужденно перемещены за последние 45 дней в Запорожье или Харьков; Если самостоятельно эвакуировались в течение последних 45 дней в Запорожье или Харьков из-за опасности, обстрелов или в соответствии с решениями об эвакуации. Люди, которые в течение последних 45 дней переместились в Запорожье или Харьков с опасных территорий и получили справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Согласно правилам, отбор будет осуществляться в соответствии с критериями проекта. В частности, если домохозяйства ранее получали многоцелевую денежную помощь от других подобных организаций в течение последних полугода, то они не смогут быть включены в соответствующую программу.

Как подать заявку на выплаты и другие детали

Граждане, подпадающие под условия проекта, могут заполнить специальную онлайн-форму для предварительной регистрации.

В то же время организаторы отмечают, что количество заявок на регистрацию ограничено, поэтому форма может быть автоматически закрыта сразу после достижения установленного лимита заявок.

"Обратите внимание! Подача заявки не гарантирует получение денежной помощи", — говорится в пояснении.

Подробности об условиях программы можно узнать во время консультации с представителями БФ «Улыбка ЮА»:

Горячая линия: 050 460 22 40;

Контакты в г. Запорожье — 075 392 18 68;

Контакты в г. Харькове — 075 320 46 39, 067 650 69 26.

Соответствующий проект реализуется в рамках деятельности Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одном из прифронтовых городов граждане могут подать заявки на получение помощи в виде твёрдого бытового топлива на новый отопительный сезон. Программа реализуется за счет международных гуманитарных организаций. Выплаты будут предоставлены социально уязвимым категориям граждан.

Также Новини.LIVE писали, что в июле представители БФ "Каритас Украины" принимают заявки на регистрацию для получения денежной помощи. Выплаты будут предоставлены населению, пострадавшему в результате военных действий. Программа реализуется в Запорожской области. Размер выплат будет зависеть от количества человек в семье, в частности, на семью из трех человек будет выделено 32 400 грн.