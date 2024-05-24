Новая почта будет доставлять посылки в Европе по-новому — детали

Новая почта изменила правила доставки в Европе — что важно знать
Украинская логистическая компания "Новая почта" изменила правила доставки в Европе. Теперь посылки можно отправлять между странами, где представлена компания.
Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".
Доставка посылок в Европе
За рубежом услуга компании, работающей под брендом Nova Post, не доступна только в Молдове, Румынии и Британии.
Доставка отправлений возможна между следующими странами:
- Польша;
- Германия;
- Литва;
- Чехия;
- Словакия;
- Эстония;
- Латвия;
- Германия;
- Венгрия;
- Италия;
- Испания.
Продолжительность выполнения услуги по доставке между странами будет стартовать от двух дней. При этом стоимость будет зависеть от тяжести посылки и расстояния между государствами.
Вес отправления — до 100 килограмм. Доставку будут осуществлять:
- в отделения Nova Post;
- почтоматы;
- пункты выдачи посылок;
- курьерами по адресам.
В компании произвели подсчет стоимости доставки на примере Польши. Так, услуга по доставке посылки весом в два килограмма в отделение Nova Post Германии обойдется в 43 злотых, то есть почти 450 грн. А в Испанию — 65 злотых, то есть более 650 грн. Десять злотых, то есть около 102 грн, будет стоить дополнительно курьерская услуга на адрес.
В то же время, на сайте есть перечень запрещенных товаров. Для этого следует:
- зайти на портал Nova Post;
- выбрать страну, откуда необходимо совершить отправку;
- перейти в раздел "Международная доставка";
- выбрать пункт "Отправить в другие страны".
Что еще стоит знать
Напомним, Новая почта заработала в Великобритании. Она стала 13-й европейской страной, где доступны почтовые услуги украинской компании.
Также мы писали, что Новая Почта рассказала о нюансах бесплатной услуги "Другой получатель". Она позволяет передавать право на получение посылок другим лицам.
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