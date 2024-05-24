Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новая почта изменила правила доставки в Европе — что важно знать arrow

Новая почта изменила правила доставки в Европе — что важно знать

24 мая 2024 15:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая почта будет доставлять посылки в Европе по-новому — детали
Посылка Nova Post. Фото: novapost.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинская логистическая компания "Новая почта" изменила правила доставки в Европе. Теперь посылки можно отправлять между странами, где представлена компания.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

Читайте также:

Доставка посылок в Европе

За рубежом услуга компании, работающей под брендом Nova Post, не доступна только в Молдове, Румынии и Британии.

Доставка отправлений возможна между следующими странами:

  • Польша;
  • Германия;
  • Литва;
  • Чехия;
  • Словакия;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Германия;
  • Венгрия;
  • Италия;
  • Испания.

Продолжительность выполнения услуги по доставке между странами будет стартовать от двух дней. При этом стоимость будет зависеть от тяжести посылки и расстояния между государствами.

Вес отправления — до 100 килограмм. Доставку будут осуществлять:

  • в отделения Nova Post;
  • почтоматы;
  • пункты выдачи посылок;
  • курьерами по адресам.

В компании произвели подсчет стоимости доставки на примере Польши. Так, услуга по доставке посылки весом в два килограмма в отделение Nova Post Германии обойдется в 43 злотых, то есть почти 450 грн. А в Испанию — 65 злотых, то есть более 650 грн. Десять злотых, то есть около 102 грн, будет стоить дополнительно курьерская услуга на адрес.

В то же время, на сайте есть перечень запрещенных товаров. Для этого следует:

  • зайти на портал Nova Post;
  • выбрать страну, откуда необходимо совершить отправку;
  • перейти в раздел "Международная доставка";
  • выбрать пункт "Отправить в другие страны".

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта заработала в Великобритании. Она стала 13-й европейской страной, где доступны почтовые услуги украинской компании.

Также мы писали, что Новая Почта рассказала о нюансах бесплатной услуги "Другой получатель". Она позволяет передавать право на получение посылок другим лицам.

Новая почта
Европа
почта
бизнес
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра