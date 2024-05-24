Новая почта будет доставлять посылки в Европе по-новому — детали

Посылка Nova Post. Фото: novapost.com

Украинская логистическая компания "Новая почта" изменила правила доставки в Европе. Теперь посылки можно отправлять между странами, где представлена компания.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

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Доставка посылок в Европе

За рубежом услуга компании, работающей под брендом Nova Post, не доступна только в Молдове, Румынии и Британии.

Доставка отправлений возможна между следующими странами:

Польша;

Германия;

Литва;

Чехия;

Словакия;

Эстония;

Латвия;

Германия;

Венгрия;

Италия;

Испания.

Продолжительность выполнения услуги по доставке между странами будет стартовать от двух дней. При этом стоимость будет зависеть от тяжести посылки и расстояния между государствами.

Вес отправления — до 100 килограмм. Доставку будут осуществлять:

в отделения Nova Post;

почтоматы;

пункты выдачи посылок;

курьерами по адресам.

В компании произвели подсчет стоимости доставки на примере Польши. Так, услуга по доставке посылки весом в два килограмма в отделение Nova Post Германии обойдется в 43 злотых, то есть почти 450 грн. А в Испанию — 65 злотых, то есть более 650 грн. Десять злотых, то есть около 102 грн, будет стоить дополнительно курьерская услуга на адрес.

В то же время, на сайте есть перечень запрещенных товаров. Для этого следует:

зайти на портал Nova Post;

выбрать страну, откуда необходимо совершить отправку;

перейти в раздел "Международная доставка";

выбрать пункт "Отправить в другие страны".

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта заработала в Великобритании. Она стала 13-й европейской страной, где доступны почтовые услуги украинской компании.

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