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Нова пошта змінила правила доставки у Європі — що важливо знати

24 травня 2024 15:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта доставлятиме посилки у Європі по-новому — деталі
Посилка Nova Post. Фото: novapost.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українська логістична компанія "Нова пошта" змінила правила доставки у Європі. Тепер посилки можна відправляти між країнами, де представлена компанія.

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

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Доставка посилок у Європі

За кордоном послуга компанії, яка працює під брендом Nova Post, не доступна тільки у Молдові, Румунії та Британії. 

Доставка відправлень можлива між наступними країнами:

  • Польща;
  • Німеччина;
  • Литва;
  • Чехія;
  • Словаччина;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Німеччина;
  • Угорщина;
  • Італія;
  • Іспанія.

Тривалість виконання послуги з доставки між країнами стартуватиме від двох днів. При цьому вартість буде залежати від ваги посилки та відстані між державами.

Вага відправка — до 100 кілограм. Доставку здійснюватимуть:

  • у відділення Nova Post;
  • поштомати;
  • пункти видачі посилок;
  • кур'єрами за адресами.

У компанії зробили підрахунок вартості доставки на прикладі Польщі. Так, послуга з доставка посилки вагою два кілограми у відділення Nova Post Німеччини обійдеться у 43 злотих, тобто майже 450 грн. А в Іспанію – 65 злотих, тобто більше 650 грн. Десять злотих, тобто близько 102 грн, коштуватиме додатково кур'єрська послуга на адресу.

Водночас на сайті є перелік заборонених товарів. Для цього слід:

  • зайти на портал Nova Post;
  • обрати країну, звідки необхідно зробити відправку;
  • перейти у розділ "Міжнародна доставка";
  • обрати пункт "Надіслати до інших країн".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нова пошта запрацювала у Великій Британії. Вона стала 13 європейською країною, де доступні поштові послуги української компанії.

Також ми писали, що Нова Пошта розповіла про нюанси безкоштовної послуги "Інший отримувач". Вона дозволяє передавати право на отримання посилок іншим особам.

Нова пошта
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пошта
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