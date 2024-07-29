Новая почта заработала в новом европейском городе

Новая почта открыла очередное отделение в ЕС — где доступны услуги
Логистическая компания Новая почта из группы компаний Nova расширила деятельность на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение открыли еще в одном городе.
Об этом информирует соучредитель "Новой почты" и Nova Вячеслав Климов, передает пресс-служба компании.
Где появился офис Новой почты
По его словам, теперь услуги компании доступны в столице Италии — Риме. Отделение будет работать ежедневно, там клиенты смогут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в Украине, внутри страны и между другими европейскими странами.
Это уже второй город, где заработала Новая почта. Первое отделение в начале года было открыто в Милане. В планах организовать работу почты в Неаполе и Вероне. Сейчас там уже ищут помещение.
Параллельно компания будет наращивать адресную доставку в любой адрес Италии за счет установления контактов с местными лидерами рынка для получения доступа к их сетям, отделениям и почтаматам. Также в планах почты — внутренняя доставка по стране.
"У компании один из стратегических принципов — это быстро. Мы не умеем возить долго. Сейчас она (внутренняя доставка) точно будет между Миланом и Римом, это точно будет доставка next day (на следующий день)", — сообщил Климов.
Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей стране.
Что еще стоит знать
Напомним, украинское правительство согласовало с Международным валютным фондом создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.
Также мы писали, что международный финансовый сервис NovaPay запускает продукт кредитования бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.
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