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Новая почта открыла очередное отделение в ЕС — где доступны услуги

29 июля 2024 08:18
Ксения Симонова - Редактор
Новая почта заработала в новом европейском городе
Посылка Новой почты. Фото: novaposhta.ua
Ксения Симонова - Редактор

Логистическая компания Новая почта из группы компаний Nova расширила деятельность на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение открыли еще в одном городе.

Об этом информирует соучредитель "Новой почты" и Nova Вячеслав Климов, передает пресс-служба компании.

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По его словам, теперь услуги компании доступны в столице Италии — Риме. Отделение будет работать ежедневно, там клиенты смогут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в Украине, внутри страны и между другими европейскими странами.

Это уже второй город, где заработала Новая почта. Первое отделение в начале года было открыто в Милане. В планах организовать работу почты в Неаполе и Вероне. Сейчас там уже ищут помещение.

Параллельно компания будет наращивать адресную доставку в любой адрес Италии за счет установления контактов с местными лидерами рынка для получения доступа к их сетям, отделениям и почтаматам. Также в планах почты — внутренняя доставка по стране.

"У компании один из стратегических принципов — это быстро. Мы не умеем возить долго. Сейчас она (внутренняя доставка) точно будет между Миланом и Римом, это точно будет доставка next day (на следующий день)", — сообщил Климов.

Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей стране.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство согласовало с Международным валютным фондом создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.

Также мы писали, что международный финансовый сервис NovaPay запускает продукт кредитования бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Новая почта почта бизнес ЕС услуги посылки

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