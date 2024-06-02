Что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня 2024 года

Деньги в руках. Фото: Новости.

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В июне государство продолжит оказывать помощь переселенцам из уязвимых категорий. Кроме того, ВПЛ, вынужденные арендовать жилье из-за трудностей с поиском постоянного места жительства из-за российского вторжения, смогут получить дополнительную социальную поддержку от государства.

Новини.LIVE рассказывают о новой помощи для ВПЛ в июне.

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В июне финансовую поддержку получат переселенцы из уязвимых категорий: люди с инвалидностью, семьи с детьми, неимущие и нетрудоспособные. Начиная с июня, такая помощь будет выплачиваться также эвакуируемым из Сумской и Харьковской областей.

Новый вид помощи для ВПЛ

Министерство социальной политики ввело новую поддержку для внутренне перемещенных лиц — субсидию на аренду жилья. Благодаря этой программе семьи переселенцев будут оплачивать только 20-30% арендной платы, а остальное будет компенсировано государством.

Размер субсидии будет зависеть от аренды в конкретном регионе Украины:

в Киеве цены на аренду на 22% выше среднего уровня;

в Николаеве аренда ниже на 30–35%;

на Закарпатье цены в 2,5 раза выше средних;

в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях аренда самая низкая, варьируется от 2,8 до 4,4 тысячи гривен за однокомнатную квартиру.

Напомним, украинские дети смогут отдохнуть в Турции. Восточная страна рассмотрит возможность отдыха детей из Одесской области среди военных и ВПЛ.

Также мы писали, что правительство разрешило завещать единовременную денежную помощь родственникам погибшего военнослужащего. Сейчас ее размер составляет 15 млн грн.