Що зміниться в Україні та для українців з 1 червня 2024 року

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У червні держава продовжить надавати допомогу переселенцям із вразливих категорій. Крім того, ВПО, які змушені орендувати житло через труднощі з пошуком постійного місця проживання через російське вторгнення, зможуть отримати додаткову соціальну підтримку від держави.

Новини.LIVE розповідають про нову допомогу для ВПО у червні.

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У червні фінансову підтримку отримають переселенці із вразливих категорій: люди з інвалідністю, сім'ї з дітьми, незаможні та непрацездатні. Починаючи з червня, така допомога виплачуватиметься також тим, хто евакуюється із Сумської та Харківської областей.

Новий вид допомоги для ВПО

Міністерство соціальної політики запровадило нову підтримку для внутрішньо переміщених осіб — субсидію на оренду житла. Завдяки цій програмі сім'ї переселенців оплачуватимуть лише 20-30% орендної плати, а решту компенсуватиме держава.

Розмір субсидії залежатиме від оренди у конкретному регіоні України:

у Києві ціни на оренду на 22% вищі за середній рівень;

у Миколаєві оренда нижча на 30-35%;

на Закарпатті ціни у 2,5 раза вищі за середні;

у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях оренда найнижча, варіюючи від 2,8 до 4,4 тисячі гривень за однокімнатну квартиру.

Нагадаємо, українські діти зможуть відпочити у Туреччині. Східна країна розгляне можливість відпочинку дітей з Одещини з-поміж військових та ВПО.

Також ми писали, що уряд дозволив заповідати одноразову грошову допомогу родичам загиблого військовослужбовця. Зараз її розмір становить 15 млн грн.