Зарплаты учителей — омбудсмен открыл производство из-за заниженных выплат

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство относительно низкой заработной платы работников образования. Он пошел на такой шаг после обращений учителей.

Об этом сообщили в секретариате омбудсмена.

Читайте также:

Проблема низкого уровня оплаты труда

В Офисе омбудсмена отметили, что в положениях статьи 61 закона "Об образовании" указано, что уровень должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификационной категории должен устанавливаться в размере трех минимальных зарплат. С января 2024 года минимальная заработная плата составляет 8 тыс. грн, поэтому должностной оклад должен быть не менее 24 тыс. грн.

"Соответственно, должностной оклад не может быть меньше 24 тысяч грн в месяц", — сообщили там.

В то время, как сумма зарплаты педагога высшей категории с 30-летним опытом составляет 13 тыс. грн, и это вместе с доплатами.

В связи с этим по этому вопросу омбудсмен открыл производство, в рамках которого предоставил соответствующие рекомендации Министерству образования и Министерству финансов.

В Минобразования сообщили, что для выплаты зарплаты на уровне не менее 24 тыс. грн необходимы дополнительные расходы из бюджета в около 300 млрд грн.

"Надеюсь, что Минфин обеспечит выполнение положений Закона Украины "Об образовании", касающихся надлежащей оплаты труда педагогов. Производство по этому вопросу продолжается и находится на моем контроле", — добавил Лубинец.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине граждане имеют возможность ежемесячно получать около 100 тыс. гривен заработной платы. На кадровых порталах насчитывается четыреста предложений с высокой оплатой труда.

Также мы писали, что на рынке труда есть множество вакансий для граждан без высшего образования. Так, за рабочие профессии некоторые работодатели готовы платить выше 37 тыс. гривен.