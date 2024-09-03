Зарплаты учителей — омбудсмен открыл производство из-за заниженных выплат

Низкие зарплаты украинских учителей — омбудсмен открыл производство
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство относительно низкой заработной платы работников образования. Он пошел на такой шаг после обращений учителей.
Об этом сообщили в секретариате омбудсмена.
Проблема низкого уровня оплаты труда
В Офисе омбудсмена отметили, что в положениях статьи 61 закона "Об образовании" указано, что уровень должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификационной категории должен устанавливаться в размере трех минимальных зарплат. С января 2024 года минимальная заработная плата составляет 8 тыс. грн, поэтому должностной оклад должен быть не менее 24 тыс. грн.
"Соответственно, должностной оклад не может быть меньше 24 тысяч грн в месяц", — сообщили там.
В то время, как сумма зарплаты педагога высшей категории с 30-летним опытом составляет 13 тыс. грн, и это вместе с доплатами.
В связи с этим по этому вопросу омбудсмен открыл производство, в рамках которого предоставил соответствующие рекомендации Министерству образования и Министерству финансов.
В Минобразования сообщили, что для выплаты зарплаты на уровне не менее 24 тыс. грн необходимы дополнительные расходы из бюджета в около 300 млрд грн.
"Надеюсь, что Минфин обеспечит выполнение положений Закона Украины "Об образовании", касающихся надлежащей оплаты труда педагогов. Производство по этому вопросу продолжается и находится на моем контроле", — добавил Лубинец.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине граждане имеют возможность ежемесячно получать около 100 тыс. гривен заработной платы. На кадровых порталах насчитывается четыреста предложений с высокой оплатой труда.
Также мы писали, что на рынке труда есть множество вакансий для граждан без высшего образования. Так, за рабочие профессии некоторые работодатели готовы платить выше 37 тыс. гривен.
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