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Недвижимость в Украине подорожала — как выросли цены на рынке вторичного жилья за 2023 год

6 января 2024 15:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на продажу и аренду жилья выросли — как изменилась стоимость недвижимости в Украине в 2023 году
Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Александр Гончаров
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На этапе второго года полномасштабной войны в Украине произошли заметные изменения в ценах и количестве предложений на вторичном рынке жилья. Предложение продажи в декабре 2023 существенно увеличилось по сравнению с количеством объявлений в декабре 2022. А количество объявлений аренды наоборот уменьшилось почти во всех областях.

О динамике цен и предложений на вторичном рынке недвижимости рассказали DIM.RIA.

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Как изменились цены и предложения на вторичном рынке продажи недвижимости Украины

Спрос на вторичную недвижимость в 2023 году существенно возрос — самые большие изменения в предложении зафиксированы в Киевской области. Меньше объявлений о продаже вторички стало только в Сумской области — на 45%.

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Предложения на рынке продаж вторичного жилья. Источник: DIM.RIA

По данным аналитического центра, на декабрь 2023 года средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляла 88 685 долларов США. По сравнению с январем 2023 года эта цена выросла на 13%. Во Львовской области средняя стоимость квартиры составляет 66 648 долларов США, а в Закарпатской — 53 401 доллар США. За год существенно выросли цены в Закарпатской области — на 43%.

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В Киевской области по сравнению с данными декабря 2022 года средняя цена на однокомнатную квартиру упала на 5%. По состоянию на декабрь 2023 года средняя стоимость квартиры в Украине выросла на 6%, а дома — упала на 7,5%.

Как изменились цены и предложения на вторичном рынке аренды недвижимости Украины

По данным аналитиков DIM.RIA, больше объявлений аренды в течение года зафиксировано в октябре — на 24%. В июле наблюдалось объявлений было меньше. В целом, сравнивая данные декабря 2022 года и декабря 2023 года, количество объявлений уменьшилось почти во всех областях. Исключение — Черниговская и Харьковская области — там она увеличилась на 100% и на 36% соответственно.

Аренда жилья 2023 г.
Предложения на рынке аренды вторичного жилья. Источник: DIM.RIA

По состоянию на декабрь 2023 средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 16 425 грн, а в области — 9 293 грн. По сравнению с январем 2023 года арендовать жилье в Киеве стало дороже на 48%.

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Аналитики отметили, что за год в Волынской области средняя цена на однокомнатное жилье выросла на 70%, а в Черновицкой и Кировоградской областях упала на 9% и 10%.

Что еще нужно знать

Напомним, что ценовая динамика на рынке недвижимости продолжает эволюционировать под влиянием разных факторов. По прогнозам экспертов, в 2024 году стоимость за квадратный метр в некоторых регионах значительно повысится по сравнению с прошлогодними показателями.

Также мы писали о том, что после начала полномасштабной войны в Украине компании начали страховать недвижимое и движимое имущество граждан от военных рисков. К примеру, квартиру или дом можно застраховать от падения обломков ракеты или "Шахеда". И вы действительно можете защитить по крайней мере свой дом от вражеской атаки. Однако нужно знать несколько правил.

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