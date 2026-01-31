Пенсии для ВПЛ и тех, кто проживает за границей — в ПФУ объяснили задержку выплат

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине часть пенсионеров в январе 2026 года осталась без выплат, поскольку люди не прошли физическую идентификацию или не уведомили Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об отсутствии выплат от страны агрессора. Стало известно, когда украинцам начислят недополученные деньги.

Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ.

Как отметили в Пенсионном фонде, украинцы за рубежом, чтобы подтвердить свое право на получение пенсионных выплат в 2026 году, должны были до конца 2025-го пройти физическую идентификацию. А люди, которые остаются на временно оккупированных территориях и те, кто выехал из таких регионов, должны были сообщить об отсутствии выплат от страны агрессора.

"По состоянию на 1 января 2026 года 337 тысяч пенсионеров не прошли идентификацию и/или не сообщили об отсутствии выплат от РФ, соответственно не были включены в выплатные документы января", — рассказали в ПФУ.

Часть людей уже предоставила подтверждение и выполнила идентификацию, поэтому в январе эти пенсионеры уже получили свои выплаты. Еще 48 000 пенсионерам средства за январь учтут в выплате за февраль.

"Физическая идентификация — это не что-то новое, чего не было раньше. Периодичность идентификации — один раз в год для тех, кто проживает на ВОТ или временно проживает за рубежом. И такая норма введена правительством еще с марта прошлого года", — добавили в Пенсионном фонде.

Что еще стоит знать

Напомним, минимальная пенсия в Украине в 2026 году может вырасти до 6 000 гривен. По словам председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это может произойти во время мартовской индексации.

"Мы точно значительно улучшим ситуацию с противодействием бедности. Потому что на самом деле 3 тыс./2 тыс. — это то, на что невозможно прожить", — пояснил политик.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подчеркнул, что 6 000 гривен — тоже не большая сумма, но вдвое больше минимальной пенсии, которую выплачивают сейчас.

Ранее мы рассказывали о пенсиях за государственные награды. Надбавка может достигать 26 000 гривен. Также писали, что украинцы в возрасте от 65 лет получают большие пенсионные выплаты. Государство гарантирует, что пенсия в этом возрасте не может быть меньше определенной суммы.