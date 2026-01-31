Пенсії для ВПО і тих, хто проживає за кордом — у ПФУ пояснили затримку виплат

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні частина пенсіонерів у січні 2026 року залишилася без виплат, оскільки люди не пройшли фізичну ідентифікацію або не повідомили Пенсійний фонд України (ПФУ) про відсутність виплат від країни агресора. Стало відомо, коли українцям нарахують недоотримані гроші.

Про це розповіли у пресслужбі ПФУ.

Як зауважили у Пенсійному фонді, українці за кордоном, щоб підтвердити своє право на отримання пенсійних виплат у 2026 році, мали до кінця 2025-го пройти фізичну ідентифікацію. Натомість люди, що залишаються на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою та ті, хто виїхали з таких регіонів, мали повідомити про відсутність виплат від країни агресора.

"Станом на 1 січня 2026 року 337 тисяч пенсіонерів не пройшли ідентифікацію та/або не повідомили про відсутність виплат від РФ, відповідно не були включені до виплатних документів січня", — розповіли у ПФУ.

Частина людей вже надала підтвердження та виконала ідентифікацію, тож у січні ці пенсіонери вже отримали свої виплати. Натомість ще 48 000 пенсіонерам кошти за січень врахують у виплаті за лютий.

"Фізична ідентифікація — це не щось нове, чого не було раніше. Періодичність ідентифікації – один раз на рік для тих, хто проживає на ТОТ чи тимчасово проживає за кордоном. І така норма запроваджена урядом ще від березня минулого року", — додали у Пенсійному фонді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні у 2026 році може зрости до 6 000 гривень. За словами голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, це може відбутися під час березневої індексації.

"Ми точно значно покращимо ситуацію з протидією бідності. Бо насправді 3 тис./2 тис. — це те, на що неможливо прожити", — пояснив політик.

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підкреслив, що 6 000 гривень — теж не велика сума, але є удвічі більшою за мінімальну пенсію, яку виплачують зараз.

Раніше ми розповідали про пенсії за державні нагороди. Надбавка може сягати 26 000 гривень. Також писали, що українці віком від 65 років отримують більші пенсійні виплати. Держава гарантує, що пенсія в цьому віці не може бути меншою за визначену суму.

