Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Не всі українці отримали пенсію у січні — коли виплатять

Не всі українці отримали пенсію у січні — коли виплатять

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 19:30
Пенсії для ВПО і тих, хто проживає за кордом — у ПФУ пояснили затримку виплат
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні частина пенсіонерів у січні 2026 року залишилася без виплат, оскільки люди не пройшли фізичну ідентифікацію або не повідомили Пенсійний фонд України (ПФУ) про відсутність виплат від країни агресора. Стало відомо, коли українцям нарахують недоотримані гроші.

Про це розповіли у пресслужбі ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Виплата пенсій українцям за кордоном і на ТОТ

Як зауважили у Пенсійному фонді, українці за кордоном, щоб підтвердити своє право на отримання пенсійних виплат у 2026 році, мали до кінця 2025-го пройти фізичну ідентифікацію. Натомість люди, що залишаються на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою та ті, хто виїхали з таких регіонів, мали повідомити про відсутність виплат від країни агресора.

"Станом на 1 січня 2026 року 337 тисяч пенсіонерів не пройшли ідентифікацію та/або не повідомили про відсутність виплат від РФ, відповідно не були включені до виплатних документів січня", — розповіли у ПФУ. 

Частина людей вже надала підтвердження та виконала ідентифікацію, тож у січні ці пенсіонери вже отримали свої виплати. Натомість ще 48 000 пенсіонерам кошти за січень врахують у виплаті за лютий. 

"Фізична ідентифікація — це не щось нове, чого не було раніше. Періодичність ідентифікації – один раз на рік для тих, хто проживає на ТОТ чи тимчасово проживає за кордоном. І така норма запроваджена урядом ще від березня минулого року", — додали у Пенсійному фонді. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні у 2026 році може зрости до 6 000 гривень. За словами голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, це може відбутися під час березневої індексації. 

"Ми точно значно покращимо ситуацію з протидією бідності. Бо насправді 3 тис./2 тис. — це те, на що неможливо прожити", — пояснив політик. 

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підкреслив, що 6 000 гривень — теж не велика сума, але є удвічі більшою за мінімальну пенсію, яку виплачують зараз. 

Раніше ми розповідали про пенсії за державні нагороди. Надбавка може сягати 26 000 гривень. Також писали, що українці віком від 65 років отримують більші пенсійні виплати. Держава гарантує, що пенсія в цьому віці не може бути меншою за визначену суму.
 

виплати ПФУ гроші пенсіонери пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації