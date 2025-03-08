Аренда жилья — кому из украинцев предоставят компенсацию в 2025 году

Женщина держит в руках купюры по 500 грн. Фото: УНИАН

В Украине гражданам, которые принимали участие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности государства, будут предоставлять денежную компенсацию за аренду жилья. Порядок выплат утвердил Кабмин 7 марта 2025 года.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

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Компенсации за аренду жилья — как будут выплачивать

Так, выплаты будут начислять военным, которые:

имеют в собственности поврежденное или уничтоженное в результате боевых действий, терактов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины жилье, информация об этом есть в Государственном реестре, или же местные органы предоставили документальное подтверждение;

владели жильем в регионах, где ведутся боевые действия, или на территориях, которые попали во временную оккупацию РФ;

получают реабилитационную помощь в амбулаторных условиях за пределами задекларированного/зарегистрированного места жительства, расположенного на расстоянии более 15 км от места жительства.

Компенсацию будут предоставлять тем защитникам, у которых есть договор об аренде жилого помещения. Размер выплат не будет превышать:

в Днепре, Киеве, Львове, Одессе — двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года;

— двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года; в областных центрах — полтора размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

— полтора размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц; в других населенных пунктах — одного размера прожиточного минимума.

Жилье для ветеранов ВСУ в 2025 году — что известно

Государство продолжает помогать ветеранам, которые не имеют собственного жилья, приобрести квартиру или дом. Граждане, в частности, в этом году смогут воспользоваться тремя бюджетными программами.

Как отмечал ранее народный депутат Алексей Леонов, в прошлом году жилье получили более 4 тыс. семей ветеранов. В некоторых регионах, по словам Леонова, ветеранам также предоставляют компенсацию кредитных средств.

Ранее мы объясняли, как украинцам получить компенсацию за разрушенное жилье. В государственной программе существуют довольно важные нюансы, о которых должны знать граждане.

Также напомним, что не всем украинцам выплачивают ожидаемые ими сумму компенсации по программе "єВідновлення". Это создает дополнительные проблемы для тех, кто пытается вернуться к нормальной жизни.