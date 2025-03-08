Оренда житла — кому з українців нададуть компенсацію у 2025 році

Жінка тримає у руках купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

В Україні громадянам, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави, надаватимуть грошову компенсацію за оренду житла. Порядок виплат затвердив Кабмін 7 березня 2025 року.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Читайте також:

Компенсації за оренду житла — як виплачуватимуть

Так, виплати нараховуватимуть військовим, які:

мають у власності пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терактів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України житло, інформація це про це є у Державному реєстру, або ж місцеві органи надали щодо цього документальне підтвердження;

володіли житлом в регіонах, де ведуться бойові дії, або на територіях, які потрапили в тимчасову окупацію РФ;

отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах поза межами задекларованого/зареєстрованого місця проживання, розташованого на відстані понад 15 км від місця проживання.

Компенсацію надаватимуть тим захисникам, які мають договір про оренду житлового приміщення. Розмір виплат не перевищуватиме:

у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі — двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року;

— двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року; в обласних центрах — півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

— півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; в інших населених пунктах — одного розміру прожиткового мінімуму.

Житло для ветеранів ЗСУ у 2025 році — що відомо

Держава продовжує допомагати ветеранам, які не мають власного житла, придбати квартиру чи будинок. Громадяни, зокрема, цього року зможуть скористатися трьома бюджетними програмами.

Як зазначав раніше народний депутат Олексій Леонов, торік житло отримали понад 4 тис. сімей ветеранів. У деяких регіонах, за словами Леонова, ветеранам також надають компенсацію кредитних коштів.

Раніше ми пояснювали, як українцям отримати компенсацію за зруйноване житло. У державній програмі існують доволі важливі нюанси, про які повинні знати громадяни.

Також нагадаємо, що не усім українцям виплачують очікувані ними суму компенсації за програмою "єВідновлення". Це створює додаткові проблеми для тих, хто намагається повернутися до нормального життя.