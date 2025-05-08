Доллар в Украине — в НБУ объяснили, почему евро должен быть основной валютой

Человек держит доллары в руках. Фото: Pexels

В Украине изучают возможность отказаться от американского доллара, чтобы теснее привязать национальную валюту к евро. Причина — проблемы в мировой торговле и рост уровня сотрудничества с европейскими странами.

Об этом заявил журналистам Reuters председатель правления Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

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Андрей Пышный напомнил, что Украина сейчас находится на пути к вступлению в Европейский Союз (ЕС), поэтому это еще одна причина для того, чтобы евро превратился в базовую валюту для украинской гривны, сместив доллар. К тому же роль ЕС в усилении обороноспособности нашей страны довольно весома, а существенная волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли — это дополнительные основания для изменений на финансовом рынке Украины.

"Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки", — сказал Андрей Пышный.

При этом глава НБУ признал, что операции с долларом пока доминируют во всех сегментах валютного рынка. Но доля операций, деноминированных в евро, растет в большинстве сегментов, однако "пока умеренно".

В то же время в агентстве напоминают, что доллар занимает господствующую позицию в международной торговле, также в этой валюте большинство стран хранят свои резервы. Например, самые мощные экономики — Саудовская Аравия и Гонконг, привязывают свои валюты к доллару.

Но президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, "введя, вероятно, самые высокие тарифы за последнее столетие, из-за чего некоторые эксперты поставили под сомнение будущую роль доллара как мировой резервной валюты".

Напомним, что в апреле индекс американского доллара относительно шести основных валют впервые с 2022 года снизился до отметки в 98,454. Это произошло на фоне на конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой ФРС Джеромом Павеллом.

Также недавно Трамп посмеялся над странами, которые хотят заключить торговые соглашения с США. По его словам, эти государства отчаянно стремятся договориться с Америкой.