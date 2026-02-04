Видео
Главная Финансы Не для всех кошельков — сколько стоят сувениры с Олимпиады-2026

Не для всех кошельков — сколько стоят сувениры с Олимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 17:35
Сувениры с Олимпиады-2026 — во сколько обойдется официальный мерч зимних игр (фото)
Тина и Мило — официальные талисманы Олимпийских игр 2026 года. Фото: Reuters

Уже через несколько дней, в пятницу, 6 февраля, в Италии начнется одно из главных спортивных событий — зимние Олимпийские игры-2026. Это мероприятие — не только борьба за медали и рекорды, но и большой коммерческий проект с миллиардными оборотами, отдельной частью которого является сувенирная продукция.

Новини.LIVE рассказывают, сколько в 2026 году стоит "частичка Олимпиады" — от магнитов и чашек до брендированной одежды и аксессуаров.

Читайте также:

Какие цены на официальный мерч Олимпиады-2026

В официальном цифровом сообществе Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Италии есть интернет-магазин, где представлен огромный ассортимент товаров с символикой главного спортивного события. Здесь фаны Олимпиады могут купить буквально все:

  • магниты;
  • плакаты;
  • брелоки;
  • значки;
  • игрушки;
  • офисные принадлежности;
  • сумки;
  • аксессуары;
  • одежду для мужчин, женщин и детей и тому подобное.

Поэтому выбор зависит только от личных предпочтений и возможностей кошелька.

Сколько стоят сувениры с Олимпиады-2026

Тем, кто хочет потратить как можно меньше, но приобрести для себя или друзей хоть какую-то безделушку на память об Олимпийских играх-2026, предлагают магниты по 5 евро (эквивалент 255 грн) с символикой события.

ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026
Цены на официальный мерч Олимпиады-2026. Фото: скриншот

За 6-7 евро можно купить автоматическую шариковую ручку или блокнот с надписью Milano Cortina 2026.

ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026
Цены на официальный мерч Олимпиады-2026. Фото: скриншот

Маскотами нынешних Зимних игр стали горностаи Тина и Мило. Поэтому сувениры с их изображением, как и игрушки, пользуются высоким спросом. Цены на брелоки стартуют от 10 евро, на чашки — от 13 евро. Мягкие игрушки Тина и Мило обойдутся в 15 евро и больше — в зависимости от размера.

Ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026
Цены на официальный мерч Олимпиады-2026. Фото: скриншот

За футболку с изображением веселых горностаев придется отдать от 35 евро.

Головные уборы с символикой Олимпийских игр в этом году представлены брендами Armani и Salomon. Кепки стоят от 23 евро, шапки — от 40 евро.

Ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026
Цены на официальный мерч Олимпиады-2026. Фото: скриншот

Худи можно купить как за 69 евро, если это no name-бренд, так и за 320 евро, но уже из коллекции Armani.

Цены на куртки с логотипами Олимпиады стартуют от 80 евро. Самое дорогое предложение интернет-магазина — лыжная куртка Armani с логотипом итальянской олимпийской сборной за 670 евро (чуть больше 34 000 грн), которая есть как в женском, так и в мужском варианте.

Ранее мы писали, где и когда смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

Также узнавайте, что запретили украинским спортсменам на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры цены символика олимпиада Олимпийские игры-2026
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
