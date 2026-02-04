Відео
Головна Фінанси Не для всіх гаманців — скільки коштують сувеніри з Олімпіади-2026

Не для всіх гаманців — скільки коштують сувеніри з Олімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 17:35
Сувеніри з Олімпіади-2026 — у скільки обійдеться офіційний мерч зимових ігор (фото)
Тіна та Міло — офіційні талісмани Олімпійських ігор 2026. Фото: Reuters

Вже за кілька днів, у п'ятницю, 6 лютого, в Італії розпочнеться одна з головних спортивних подій — зимові Олімпійські ігри-2026. Цей захід — не лише боротьба за медалі та рекорди, а й великий комерційний проєкт з мільярдними оборотами, окремою частиною якого є сувенірна продукція.

Новини.LIVE розповідають, скільки у 2026 році коштує "частинка Олімпіади" — від магнітів і чашок до брендованого одягу та аксесуарів.

Читайте також:

Які ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026

В офіційній цифровій спільноті Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Італії є інтернет-магазин, де представний величезний асортимент товарів з символікою головної спортивної події. Тут фани Олімпіади можуть купити буквально все:

  • магніти;
  • плакати;
  • дармовіси;
  • значки;
  • іграшки;
  • офісне приладдя;
  • сумки;
  • аксесуари;
  • одяг для чоловіків, жінок і дітей тощо.

Тож вибір залежить лише від особистих вподобань та можливостей гаманця.

Скільки коштують сувеніри з Олімпіади-2026

Тим, хто хоче витратити якнайменше, але придбати для себе або друзів бодай якусь дрібничку на згаду про Олімпійські ігри-2026, пропонують магніти по 5 євро (еквівалент 255 грн)  з символікою події.

ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026
Ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026. Фото: скриншот

За 6-7 євро можна купити автоматичну кулькову ручку або блокнот з написом Milano Cortina 2026.

ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026
Ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026. Фото: скриншот

Маскотами цьогорічних Зимових ігор стали горностаї Тіна та Міло. Тож сувеніри з їхнім зображенням, як і іграшки, мають високий попит. Ціни на дармовіси стартують від 10 євро, на чашки — від 13 євро. М'які іграшки Тіна та Міло обійдуться у 15 євро й більше — залежно від розміру.

Ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026
Ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026. Фото: скриншот

За футболку з зображенням веселих горностаїв доведеться віддати від 35 євро.

Головні убори з символікою Олімпійських ігор цьогоріч представлені брендами Armani та Salomon. Кепки коштують від 23 євро, шапки — від 40 євро.

Ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026
Ціни на офіційний мерч Олімпіади-2026. Фото: скриншот

Худі можна купити як за 69 євро, якщо це no name-бренд, так і за 320 євро, але вже з колекції Armani.

Ціни на куртки з логотипами Олімпіади стартують від 80 євро. Найдорожча пропозиція інтернет-магазину — лижна куртка Armani з логотипом італійської олімпійської збірної за 670 євро (трохи більш як 34 000 грн), яка є як в жіночому, так і в чоловічому варіанті. 

Раніше ми писали, де та коли дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор.

Також дізнавайтеся, що заборонили українським спортсменам на Олімпіаді-2026.  

Олімпійські ігри ціни символіка олімпіада Олімпійські ігри-2026
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
