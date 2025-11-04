Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Не из-за радиации — почему у собак в Чернобыле синяя шерсть

Не из-за радиации — почему у собак в Чернобыле синяя шерсть

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 06:20
обновлено: 22:39
Синие собаки в Чернобыле - стало известно, почему их шерсть имеет необычный цвет
Предупреждающий знак о радиации. Фото: УНИАН

Фотографии собак с синей шерстью, которых недавно заметили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, удивили многих украинцев. Некоторые люди предполагали, что это — эхо Чернобыльской катастрофы, которая произошла в далеком 1986 году. Однако на самом деле это не так.

Генеральный директор государственного специализированного предприятия Экоцентр Сергей Киреев объяснил журналистам BILD, что на самом деле произошло.

Реклама
Читайте также:

Синие собаки в Чернобыльской зоне отчуждения

Оказалось, что в синий цвет шерсть собакам раскрасили люди. По словам Киреева, это делают волонтеры, которые таким образом обозначают животных, которых стерилизовали. Поэтому причин беспокоиться из-за животных нет — используется специальная краска полностью безопасна для собак.

null
Собаки с синей шерстью в Чернобыле. Фото: facebook/cleanfutures

Киреев также отметил, что животных стерилизуют для того, чтобы ограничить их распространение вокруг ЧАЭС — места, которое люди по-прежнему избегают из-за повышенной радиационной опасности.

Как обнаружили синих собак в Чернобыле

Напомним, едва ли не впервые информация о собаках со странным цветом шерсти появилась в информпространстве 17 октября 2025 года. Фотографии опубликовала Благотворительная организация Clean Futures Fund в социальной сети Facebook, после чего начали появляться различные предположения, что цвет шерсти животных связан с Чернобыльской катастрофой.

Отметим, что собаки, которые сейчас живут в зоне отчуждения — это потомки животных, которые были оставлены людьми после катастрофы на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 году. Все это время животные находились в зоне отчуждения и размножались. Сейчас их пытаются отлавливать, чтобы стерилизовать.

Ранее мы рассказывали, что в фотоловушку, установленную в Чернобыле, попала необычная птица. Речь об аисте черном и их уже есть около 20 пар в заповеднике. Также мы писали, когда люди смогут безопасно жить в Чернобыле. Несмотря на высокий уровень радиации, в 30-километровой зоне отчуждения есть участки, где показатель загрязнения минимальный.

животные радиация собака Чернобыль Чернобыльская зона
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации