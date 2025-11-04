Синие собаки в Чернобыле - стало известно, почему их шерсть имеет необычный цвет

Предупреждающий знак о радиации. Фото: УНИАН

Фотографии собак с синей шерстью, которых недавно заметили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, удивили многих украинцев. Некоторые люди предполагали, что это — эхо Чернобыльской катастрофы, которая произошла в далеком 1986 году. Однако на самом деле это не так.

Генеральный директор государственного специализированного предприятия Экоцентр Сергей Киреев объяснил журналистам BILD, что на самом деле произошло.

Синие собаки в Чернобыльской зоне отчуждения

Оказалось, что в синий цвет шерсть собакам раскрасили люди. По словам Киреева, это делают волонтеры, которые таким образом обозначают животных, которых стерилизовали. Поэтому причин беспокоиться из-за животных нет — используется специальная краска полностью безопасна для собак.

Собаки с синей шерстью в Чернобыле. Фото: facebook/cleanfutures

Киреев также отметил, что животных стерилизуют для того, чтобы ограничить их распространение вокруг ЧАЭС — места, которое люди по-прежнему избегают из-за повышенной радиационной опасности.

Как обнаружили синих собак в Чернобыле

Напомним, едва ли не впервые информация о собаках со странным цветом шерсти появилась в информпространстве 17 октября 2025 года. Фотографии опубликовала Благотворительная организация Clean Futures Fund в социальной сети Facebook, после чего начали появляться различные предположения, что цвет шерсти животных связан с Чернобыльской катастрофой.

Отметим, что собаки, которые сейчас живут в зоне отчуждения — это потомки животных, которые были оставлены людьми после катастрофы на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 году. Все это время животные находились в зоне отчуждения и размножались. Сейчас их пытаются отлавливать, чтобы стерилизовать.

Ранее мы рассказывали, что в фотоловушку, установленную в Чернобыле, попала необычная птица. Речь об аисте черном и их уже есть около 20 пар в заповеднике. Также мы писали, когда люди смогут безопасно жить в Чернобыле. Несмотря на высокий уровень радиации, в 30-километровой зоне отчуждения есть участки, где показатель загрязнения минимальный.