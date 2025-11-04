Сині собаки у Чорнобилі — стало відомо, чому їхня шерсть має незвичний колір

Не через радіацію — чому у собак в Чорнобилі синя шерсть
Світлини собак із синьою шерстю, яких нещодавно помітили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, здивували багатьох українців. Деякі люди припускали, що це — відлуння Чорнобильської катастрофи, яка сталася у далекому 1986 році. Однак насправді це не так.
Генеральний директор державного спеціалізованого підприємства Екоцентр Сергій Кірєєв пояснив журналістам BILD, що насправді сталося.
Сині собаки у Чорнобильській зоні відчуження
Виявилося, що у синій колір шерсть собакам розфарбували люди. За словами Кірєєва, це роблять волонтери, які у такий спосіб позначають тварин, яких стерилізували. Тож причин турбуватися через тварин немає — використовується спеціальна фарба повністю безпечна для собак.
Кірєєв також зауважив, що тварин стерилізують для того, щоб обмежити їх поширення навколо ЧАЕС — місця, яке люди, як і раніше, уникають через підвищену радіаційну небезпеку.
Як виявили синіх собак у Чорнобилі
Нагадаємо, чи не вперше інформація про собак із дивним кольором шерсті з’явилася у інформпросторі 17 жовтня 2025 року. Фотографії опублікувала Благодійна організація Clean Futures Fund у соціальній мережі Facebook, після чого почали з’являтися різні припущення, що колір шерсті тварин пов’язаний із Чорнобильською катастрофою.
Зауважимо, що собаки, які нині живуть у зоні відчуження — це нащадки тварин, які були залишені людьми після катастрофи на четвертому енергоблоці ЧАЕС у 1986 році. Увесь цей час тварини перебували у зоні відчуження і розмножувалися. Зараз їх намагаються відловлювати, щоб стерилізувати.
