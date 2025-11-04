Відео
Головна Фінанси Не через радіацію — чому у собак в Чорнобилі синя шерсть

Дата публікації: 4 листопада 2025 06:20
Оновлено: 22:39
Сині собаки у Чорнобилі — стало відомо, чому їхня шерсть має незвичний колір
Попереджувальний знак про радіацію. Фото: УНІАН

Світлини собак із синьою шерстю, яких нещодавно помітили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, здивували багатьох українців. Деякі люди припускали, що це — відлуння Чорнобильської катастрофи, яка сталася у далекому 1986 році. Однак насправді це не так. 

Генеральний директор державного спеціалізованого підприємства Екоцентр Сергій Кірєєв пояснив журналістам BILD, що насправді сталося.

Читайте також:

Сині собаки у Чорнобильській зоні відчуження

Виявилося, що у синій колір шерсть собакам розфарбували люди. За словами Кірєєва, це роблять волонтери, які у такий спосіб позначають тварин, яких стерилізували. Тож причин турбуватися через тварин немає — використовується спеціальна фарба повністю безпечна для собак.

Собаки з синьою шерстю у Чорнобилі. Фото: facebook/cleanfutures

Кірєєв також зауважив, що тварин стерилізують для того, щоб обмежити їх поширення навколо ЧАЕС  — місця, яке люди, як і раніше, уникають через підвищену радіаційну небезпеку. 

Як виявили синіх собак у Чорнобилі

Нагадаємо, чи не вперше інформація про собак із дивним кольором шерсті з’явилася у інформпросторі 17 жовтня 2025 року. Фотографії опублікувала Благодійна організація Clean Futures Fund у соціальній мережі Facebook, після чого почали з’являтися різні припущення, що колір шерсті тварин пов’язаний із Чорнобильською катастрофою.

Зауважимо, що собаки, які нині живуть у зоні відчуження — це нащадки тварин, які були залишені людьми після катастрофи на четвертому енергоблоці ЧАЕС у 1986 році. Увесь цей час тварини перебували у зоні відчуження і розмножувалися. Зараз їх намагаються відловлювати, щоб стерилізувати.

Раніше ми розповідали, що у фотопастку, встановлену у Чорнобилі, потрапив незвичний птах. Мова про лелеку чорного і їх вже є близько 20 пар у заповіднику. Також ми писали, коли люди зможуть безпечно жити у Чорнобилі. Попри високий рівень радіації, у 30-кілометровій зоні відчуження є ділянки, де показник забруднення мінімальний.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
