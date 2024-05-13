Курс валют на 14 мая и официальный доллар снова пошел на убыль

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке Украины несколько снизился. Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2024 также опустил официальный курс.

Об этом свидетельствует информация на портале Нацбанка и мониторинговых сайтах ситуации на валютном рынке.

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Так, регулятор установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 39,62 грн (-0,10);

евро — 42,75 грн (-0,06);

злотый — 9,98 грн (+0,01).

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. В среднем стоит в покупке 39,45 грн (-0,02), в продаже — 39,97 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке — 42,38 грн (+0,01), в продаже — 43,11 грн (+0,01).

В госфинучреждении "ПриватБанк" доллар не изменился в цене: в покупке стоит 39,40 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,35 грн (-0,05), продает — за 39,88 грн (-0,06). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,45 грн (0,00), в продаже — 39,99 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменных пунктах доллар стоит в покупке — 39,95 грн (+0,12), в продаже — 40,05 грн (+0,10). Евро стоит в покупке 43,08 грн (+0,18), в продаже — 43,25 грн (+0,15).

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Напомним, Национальный банк на прошлой неделе увеличил продажи долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 6 по 10 мая объемы продаж выросли на 26 млн долларов.

Также мы писали, что в Верховной Раде оценивают понижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Государственный бюджет.