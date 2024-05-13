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НБУ изменил курс доллара — актуальная информация

13 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 14 мая и официальный доллар снова пошел на убыль
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке Украины несколько снизился. Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2024 также опустил официальный курс.

Об этом свидетельствует информация на портале Нацбанка и мониторинговых сайтах ситуации на валютном рынке.

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Так, регулятор установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,62 грн (-0,10);
  • евро — 42,75 грн (-0,06);
  • злотый — 9,98 грн (+0,01).

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. В среднем стоит в покупке 39,45 грн (-0,02), в продаже — 39,97 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке — 42,38 грн (+0,01), в продаже — 43,11 грн (+0,01).

В госфинучреждении "ПриватБанк" доллар не изменился в цене: в покупке стоит 39,40 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,35 грн (-0,05), продает — за 39,88 грн (-0,06). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,45 грн (0,00), в продаже — 39,99 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменных пунктах доллар стоит в покупке — 39,95 грн (+0,12), в продаже — 40,05 грн (+0,10). Евро стоит в покупке 43,08 грн (+0,18), в продаже — 43,25 грн (+0,15).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк на прошлой неделе увеличил продажи долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 6 по 10 мая объемы продаж выросли на 26 млн долларов.

Также мы писали, что в Верховной Раде оценивают понижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Государственный бюджет.

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