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НБУ ввел ограничения на перевод денег — новые условия

27 августа 2024 14:34
Ксения Симонова - Редактор
Денежные переводы ограничили — НБУ установил жесткий лимит
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине ввели ограничения на карточные переводы. Национальный банк установил временный лимит между физлицами на следующие полгода.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

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Согласно информации, с 1 октября текущего года Национальный банк введет на временной основе на полгода лимит в 150 тыс. гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" или P2P.

Отмечается, что такой лимит будет действовать только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном финучреждении на счета других физлиц.

Изменения не затронут счета волонтеров, подпадающих под критерии, определенные постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из официальных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода денег между собственными счетами клиента, открытыми в одном финучреждении, и переводов юрлиц.

В то же время, финансовые операции по реквизитам IBAN не будут ограничены.

По данным Нацбанка, 98% банковских клиентов ежемесячно денежные переводы осуществляют, не превышая указанную сумму, поэтому большинство граждан особо ограничения не почувствуют.

"Итак, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", — резюмировали в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданин попытался снять 12 тысяч гривен с карты государственного ПриватБанка через банкомат, но получил сообщение о невозможности осуществить снятие. Банк дополнительно списал со счета 12 тысяч гривен и теперь требует вернуть сумму за несанкционированный овердрафт.

Также мы писали, что в Украине банки начали массово блокировать карты клиентов после транзакций с криптовалютой на p2p платформах, где расчеты производятся между карточками физических лиц. Поскольку этот способ часто используют мошенники, банки могут воспринимать такие операции как потенциально связанные с мошенническими схемами.

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