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НБУ и банки резко изменили валютные курсы — детали

28 мая 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 28 мая — доллар продолжает дорожать в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских банках и обменных пунктах продолжает активно стремиться вверх 28 мая 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), снова установлен самый высокий курс американской валюты за все время.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,30 грн (+0,19);
  • евро — 43,75 грн (+0,26);
  • злотый — 10,28 грн (+0,07).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на украинском наличном рынке гривна продолжает девальвировать. Доллар в среднем покупают по 40,07 грн (+0,13), продают по 40,59 грн (+0,17). Евро в покупке стоит — 43,38 грн (+0,19), в продаже — 44,08 грн (+0,19).

ПриватБанк снова существенно повысил курс доллара — в покупке до 40,02 грн (+0,27), в продаже — до 40,62 грн (+0,27). Райффайзен Банк покупает за 40,00 грн (+0,30), продает — за 40,49 грн (+0,15). В Ощадбанке стоит при покупке 40,20 грн (+0,25), при продаже — 40,70 грн (+0,20).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации издания Minfin, в обменниках валюта продолжает активно расти в цене. Доллар стоит в покупке — 40,60 грн (+0,27), в продаже — 40,70 грн (+0,45). Евровалюту покупают за 44,10 грн (+0,35), продают — за 44,25 грн (+0,30).

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Напомним, в НБУ отмечают, что небольшие колебания курса гривны стали привычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.

Также мы писали, что в украинском парламенте оценивают понижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Государственный бюджет.

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