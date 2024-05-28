Курс валют 28 травня — долар продовжує дорожчати у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банках та обмінних пунктах продовжує активно прямувати вгору 28 травня 2024 року. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), знову встановлено найвищий курс американської валюти за весь час.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,30 грн (+0,19);

євро — 43,75 грн (+0,26);

злотий — 10,28 грн (+0,07).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку гривня продовжує девальвувати. Долар у середньому купують за 40,07 грн (+0,13), продають за 40,59 грн (+0,17). Євро у купівлі коштує — 43,38 грн (+0,19), у продажу — 44,08 грн (+0,19).

ПриватБанк знову суттєво підвищив курс долара — у купівлі до 40,02 грн (+0,27), у продажу — до 40,62 грн (+0,27). Райффайзен Банк купує за 40,00 грн (+0,30), продає — за 40,49 грн (+0,15). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,20 грн (+0,25), під час продажу — 40,70 грн (+0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією видання Minfin, в обмінниках валюта продовжує активно зростати в ціні. Долар коштує у купівлі — 40,60 грн (+0,27), у продажу — 40,70 грн (+0,45). Євровалюту купують за 44,10 грн (+0,35), продають — за 44,25 грн (+0,30).

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Нагадаємо, у НБУ зазначають, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

Також ми писали, що в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Державного бюджету.