Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow НБУ та банки різко змінили валютні курси — деталі arrow

НБУ та банки різко змінили валютні курси — деталі

28 травня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 28 травня — долар продовжує дорожчати у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських банках та обмінних пунктах продовжує активно прямувати вгору 28 травня 2024 року. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), знову встановлено найвищий курс американської валюти за весь час.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,30 грн (+0,19);
  • євро — 43,75 грн (+0,26);
  • злотий — 10,28 грн (+0,07).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку гривня продовжує девальвувати. Долар у середньому купують за 40,07 грн (+0,13), продають за 40,59 грн (+0,17). Євро у купівлі коштує — 43,38 грн (+0,19), у продажу — 44,08 грн (+0,19).

ПриватБанк знову суттєво підвищив курс долара — у купівлі до 40,02 грн (+0,27), у продажу — до 40,62 грн (+0,27). Райффайзен Банк купує за 40,00 грн (+0,30), продає — за 40,49 грн (+0,15). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,20 грн (+0,25), під час продажу — 40,70 грн (+0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією видання Minfin, в обмінниках валюта продовжує активно зростати в ціні. Долар коштує у купівлі — 40,60 грн (+0,27), у продажу — 40,70 грн (+0,45). Євровалюту купують за 44,10 грн (+0,35), продають — за 44,25 грн (+0,30).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, у НБУ зазначають, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

Також ми писали, що в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Державного бюджету.

НБУ
курс гривні
курс долара
долар
євро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби