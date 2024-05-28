Курс валют 28 травня — долар продовжує дорожчати у банках

НБУ та банки різко змінили валютні курси — деталі
Курс долара в українських банках та обмінних пунктах продовжує активно прямувати вгору 28 травня 2024 року. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), знову встановлено найвищий курс американської валюти за весь час.
Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 40,30 грн (+0,19);
- євро — 43,75 грн (+0,26);
- злотий — 10,28 грн (+0,07).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку гривня продовжує девальвувати. Долар у середньому купують за 40,07 грн (+0,13), продають за 40,59 грн (+0,17). Євро у купівлі коштує — 43,38 грн (+0,19), у продажу — 44,08 грн (+0,19).
ПриватБанк знову суттєво підвищив курс долара — у купівлі до 40,02 грн (+0,27), у продажу — до 40,62 грн (+0,27). Райффайзен Банк купує за 40,00 грн (+0,30), продає — за 40,49 грн (+0,15). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,20 грн (+0,25), під час продажу — 40,70 грн (+0,20).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією видання Minfin, в обмінниках валюта продовжує активно зростати в ціні. Долар коштує у купівлі — 40,60 грн (+0,27), у продажу — 40,70 грн (+0,45). Євровалюту купують за 44,10 грн (+0,35), продають — за 44,25 грн (+0,30).
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Нагадаємо, у НБУ зазначають, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.
Також ми писали, що в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Державного бюджету.
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