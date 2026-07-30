НБУ повысил учетную ставку: насколько вырастут цены в Украине

Человек смотрит в ноутбук, стена дома с рекламой магазина. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Если вы замечаете, что продукты в магазине дорожают — вам не кажется. Национальный банк официально подтвердил, что цены будут продолжать расти. Поэтому он решил поднять свою ключевую ставку до 15,5%. Это должно сделать гривну привлекательной для сбережений и немного замедлить рост цен.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, передают Новини.LIVE.

Что такое учетная ставка и почему она важна

Учетная ставка — это тот процент, под который банки берут деньги в кредит у Нацбанка. Когда она выше, банки предлагают более выгодные проценты по депозитам. Однако кредиты становятся немного дороже. НБУ поднял ставку именно потому, что хочет сделать хранение денег в гривне привлекательным и не дать ценам расти еще быстрее.

Почему растут цены

В июне рост цен на продукты немного замедлился. Овощей и фруктов стало больше, поэтому они подешевели. Но это сезонное явление, ведь лето — всегда урожайное время. На самом деле бизнес больше тратит на перевозку товаров, зарплаты работникам и электроэнергию.

В итоге из-за этих факторов происходит такое заметное подорожание товаров в магазинах.

Чего ожидать в ближайшее время

НБУ сообщает, что до конца года цены будут расти быстрее, чем сейчас. Возможно, даже на 10% за год. Государство сейчас тратит больше денег из бюджета. Зарплаты растут, а топливо и импортные товары подорожали еще раньше.

Однако ситуация изменится. Уже в 2027 году рост цен начнёт замедляться, а к концу 2028 года ситуация должна стабилизироваться.

Что с экономикой сейчас

Несмотря на войну, украинская экономика растет. Это стало возможным благодаря более эффективной работе электросетей и увеличению государственных расходов. Нацбанк улучшил свой прогноз. Теперь украинцев ждет более значительный рост экономического влияния в этом году, чем ожидалось ранее.

Главное препятствие для более быстрого восстановления — это атаки России на порты, электростанции и предприятия, которые мешают бизнесу нормально работать.

Откуда государство берет деньги

Украине продолжают помогать международные партнеры, в частности страны ЕС. В этом году общая поддержка может составить около 54 миллиардов долларов. Этого должно хватить, чтобы покрыть дефицит в государственном бюджете. Часть этих средств будет направлена на то, чтобы Украина продолжала самостоятельно производить собственное оружие.

Негативные последствия войны

Больше всего на все эти прогнозы в дальнейшем будет влиять то, как будет развиваться война. В последнее время Россия все чаще наносит удары не только по энергетике, но и по заводам и портам. Именно через них Украина экспортирует товары за границу. Это наносит ущерб бизнесу и приводит к росту цен. Дополнительное влияние оказывает и ситуация на Ближнем Востоке. Там снова дорожает нефть, а это также может ударить по ценам в Украине.

Впрочем, если международная поддержка усилится, а переговоры о мире сдвинутся с мертвой точки — экономика может восстанавливаться значительно быстрее.

Более подробный прогноз Нацбанк обнародует 6 августа.

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